“Sentí que mi beso lo había matado”: Thalía reveló un traumático episodio relacionado con su padre

El trastorno que padece Thalía y que la impulsa a mantener todo bajo un estricto control de limpieza, comenzó justo en su infancia y tras la muerte de su padre, la cual le dejó una marca muy grande en el corazón y un trauma a sus escasos seis años.

La artista mexicana abrió su corazón para relatar la ansiedad y estrés que sintió por mantener todo sin gérmenes ante el crecimiento exponencial de la crisis sanitaria en todo el mundo, y que en gran medida sus sentimientos son provocados por el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) que padece desde que su padre murió cuando ella tan sólo era una niña.

En el tercer capítulo de la serie transmitida por Facebook Watch, Latin Music Queens, Thalía recordó que su trastorno comenzó en su infancia y provocado por el trauma que le generó la muerte de su padre.

“Estaba enfermo, cada vez más enfermo”, comentó la artista al hablar de la agonía que sintió su papá durante sus últimos días de vida.

Thalía contó que la muerte de su padre la llevó a padecer un trastorno

“La última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía”, contó Thalía en inglés antes de continuar su relato en su lengua materna.

“Ella me dijo: ‘Dale un beso a tu papá para que se ponga bien’. Y le di el beso y cuando me fui las máquinas enloquecieron”, confesó para las cámaras del reality show que protagoniza junto a las también cantantes Farina y Sofía Reyes.

La cantante y empresaria destacó que este triste momento cambió su vida radicalmente: “Se murió, yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años”.

La intérprete de Amor a la mexicana señaló que este evento fatal le desató el Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Thalía explicó un poco más sobre este padecimiento que la impulsa a mantener todo extremadamente limpio, y estas medidas se intensifican a raíz de la pandemia, ya que si no consigue su objetivo sufre de ansiedad y estrés.

En la misma serie se revelan las exigencias de la actriz para no contagiarse o que no existan gérmenes en las objetos que utiliza o se encuentran a su paso.

“Se me despierta el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) cuando no controlo la situación. Soy como Howard Hughes veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire”, resaltó en más de una ocasión.

La famosa mexicana ya había compartido su padecimiento hace unos meses, cuando contó que precisamente la pandemia lo había intensificado.

“La mayor parte de mi vida he vivido controlando el #trastornoobsesivocompulsivo que desde joven fui desarrollando. No por nada mi gente más cercana me llama #howardhughes”, comentó Thalía haciendo referencia al TOC que tenía el empresario y aviador, retratado en una película por Leonardo DiCaprio.

Thalía habló sobre el TOC que desarrolló desde que era muy joven

Aprovechó para dar algunas recomendaciones para evitar los contagios por coronavirus: “Lávate tus manos frecuentemente o usa tu Purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos. ¡Evita lugares públicos! En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga, limpia manijas de puertas, escusados, llaves de agua, mesas donde se come o juega y limpia los teléfonos de casa y celulares o tabletas tres veces al día por tanto contacto que tenemos con éstas”.

La serie Latin Music Queens es transmitida cada jueves por Facebook Watch y protagonizada por Thalía, Farina y Sofía Reyes, quienes hablan de sus vidas, sus carreras artísticas y cómo fue la creación de su primera colaboración juntas.

Aunque Thalía definió este proyecto como un ejemplo de “sororidad”, también es cierto que tiene su lado monetario.

La temporada de seis episodios, que se subirá todos los jueves en la noche en Facebook Watch y en la página de Facebook de la estrella mexicana, cerrará el 29 de octubre, cuando lanzarán su colaboración.

