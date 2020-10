Así respondieron Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza a las críticas por su boda: “No somos una pareja perfecta”

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza ya son marido y mujer (IG: kimberly.loaiza)

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, dos de los youtubers más famosos de México, acapararon la atención el fin de semana al dar a conocer que se casaron, pero el asunto tomó otro tono cuando se desataron críticas en su contra.

Los influencers y cantantes fueron señalados en cientos de mensajes por haber “simulado” todo este tiempo una separación.

Como se recordará, el pasado abril su relación se cimbró luego de que Lizbeth Rodríguez acusara al fotógrafo Kevin Achutegui de haber tenido relaciones íntimas con Pantoja.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja enfrentaron hace meses una crisis de pareja (IG: juandediospantoja)

Luego, en medio del revuelo, se filtraron en redes videos de Juan de Dios teniendo relaciones con jóvenes que no eran Kimberly.

El 26 de abril, Juan de Dios reveló que Kimberly terminó con él. “Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así”, comentó.

Y después de algunos meses distanciados, a principios de septiembre confirmaron su reconciliación.

Lo que nadie esperaba es que apenas un mes después decidieran casarse.

Por ello no faltaron en redes comentarios asegurando que todo lo de su ruptura fue un “show” para atraer la atención.

“Son puro marketing”, “Si lo importante es saber sacarle provecho a la relación haciendo videos de cada enojo, casarse y divorciarse y volver a casarse con tal de tener material para YouTube y monetizar los videos, felicidades, son exitosos, tienen millones de vistas y cero talento”, se leía en un par de comentarios.

Además, decenas de mensajes hacían referencia a las supuestas infidelidades de Pantoja y le advertían a Kimberly que él no cambiará.

Así que tanto Juan de Dios como Kimberly compartieron algunos mensajes dejando en claro su amor.

Así se expresó Juan de Dios en Instagram

“Muchos han intentando arruinar nuestra relación y, por fortuna, está más fuerte que nunca. Te amo mi nena, siempre estaré para ti”, escribió Juan de Dios en su cuenta de Instagram.

En la misma red social Kimberly expresó: “Te elegí una vez y lo haría mil veces más. Gracias por estar ahí para mí en todo momento, por hacerme la mujer mas feliz del mundo y enseñarme tantas cosas. TE AMO, MI AMOR, marido y mujer de nuevo”.

En su cuenta de Twitter, Loaiza también publicó un comentario respondiendo a toda la polémica generada con su boda.

“No somos una pareja perfecta, somos una pareja real con errores. L o importante es saber superar, aprender de nuestros tropiezos y entender que las personas cambian por alguien que aman, yo por ti haría lo que sea. Te amo, mi amor”.

Así habló Kimberly en Twitter

Pero más allá de cualquier crítica o comentario negativo, lo cierto es que el anuncio de su boda realmente impactó en el mundo de las redes sociales y YouTube.

El video en el canal de Kimberly Loaiza (dado que Juan de Dios decidió borrar todos los videos del suyo poco después de que se desatara su crisis de pareja) registra ya más de ocho millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Respecto de las supuestas infidelidades, Juan de Dios aclaró el asunto en alguna ocasión y si bien aceptó que estuvo con las chicas, explicó que esos encuentros ocurrieron durante algunos distanciamientos con Kimberly.

Pantoja y Loaiza se conocieron cuando ella tenía 15 años y él, 17. Su noviazgo inició el 13 de enero de 2013, sin la aprobación de los padres de ella.

Kimberly se fugó con Juan de Dios en enero de 2016 y se fueron a vivir juntos. El 12 de julio de 2019 nació su hija Kima.

