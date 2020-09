Esto no le va a gustar a Lizbeth Rodríguez: Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se reconciliaron

La pareja superó la polémica y reanudó su relación con el “amor intacto” (Foto: Captura de pantalla)

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja rompieron el silencio para acabar con los rumores y especulaciones en torno a su reconciliación. Los influencers hicieron a un lado el escándalo que protagonizaron a inicios de este 2020 al lado de Lizbeth Rodríguez y anunciaron en un video que ya reanudaron su relación.

El distanciamiento entre la pareja ocurrió hace unos meses cuando Lizbeth Rodríguez aseguró que Juan engañó a Kimberly con Kevin Uchutegui, el fotógrafo de ambos. Este escándalo fue acompañado por la publicación de varios videos íntimos del cantante de Mi Plan y Tu novio reclama con otras mujeres.

El escándalo provocó la ruptura temporal de la pareja conocida como Jukilop, aunque después de varios meses decidieron reanudar su romance y anunciarlo en el canal de Kimberly Loaiza.

Los youtubers respondieron varias preguntas sobre su amor y aclararon porque ocultaron su reconciliación a pesar de que muchos de sus seguidores ya habían notado su cercanía.

La pareja se mostró muy cariñosa y juguetona durante la plática, pero conforme avanzaron en sus confesiones indicaron que este conflicto los ayudó a consolidarse y a descubrir nuevos aspectos de su relación.

Mencionaron que sus ocupaciones laborales los hicieron coincidir en más de una ocasión, así que sólo fue cuestión de tiempo para que decidieran regresar para salvar su amor.

Fue Kimberly quien aclaró que su separación no ocurrió por la filtración de los videos, sino porque en una de las imágenes ubicó un objeto muy íntimo de su historia con Juan.

“Me dio mucho coraje, me dio sentimiento porque sale un detalle que yo le había dado, que es la cobija que sale de fondo, yo se la di en su cumpleaños y que estuviera ahí... yo te la regalo y llevas a otra a la cama”, mencionó la joven que ahora es la mujer con más suscriptores de YouTube.

La misma influencer contó que jamás pensó en alejarse definitivamente del padre de su hija, pero sí quería darle una lección sobre las consecuencias de sus acciones. Añadió que ahora confía en un 80% en su prometido.

Aclararon que su reconciliación fue privada porque quisieron tener un tiempo para ellos, pero ya no pueden ocultar el amor que se tienen.

Ambos coincidieron en que sí quieren tener más hijos, por lo que tal vez a inicios del 2021 podrían dar una nueva sorpresa.

A pesar de todo el escándalo, aseguraron que su “amor sigue intacto” y regresaron “como marido y mujer”, aunque aún no tienen planes de boda.

Juan de Dios Pantoja también reveló que, en medio de la polémica, le escribió una carta a su hija Kima, a quien le explicó todo el conflicto en el que se vieron envueltos y por el que casi se separan.

“Quiero que te sientas orgullosa de tu padre, no te quiero defraudar jamás... afortunadamente tu madre es la mejor madre que Dios te pudo dar y por ser un tonto le he fallado en muchas ocasiones, pero te juro que no pasará más”, leyó al borde del llanto la intérprete de Me perdiste.

Además sorprendieron a todos cuando interpretaron la canción Bye, Bye, que pronto se colocó entre las listas de popularidad. (Foto: Kimberly Loaiza)

Finalmente, Kimberly y Juan de Dios Pantoja se dieron el tan esperado beso con el que sellaron su reconciliación.

El rastro del escándalo

Lizbeth Rodríguez ventiló hace unos meses que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza con Kevin Uchutegui, el fotógrafo de ambos.

En pocas horas, los dimes y diretes se apoderaron de las redes sociales, escenario en el que los influencers aprovecharon para publicar su rencor hasta que surgieron varios videos íntimos del intérprete 12•19.

El escándalo provocó la ruptura de la pareja conocida como Jukilop. Loaiza decidió guardar silencio, pero Pantoja mostró su lado más vulnerable tras la separación, lo que lo inspiró a crear el tema Error.

Fue la propia Kimberly quien dejó atrás todo el escándalo y siguió con su vida normal y creación de contenidos, en los que poco a poco incluyó a Juan de Dios Pantoja.

Además sorprendieron a todos cuando interpretaron la canción Bye, Bye, que pronto se colocó entre las listas de popularidad.

