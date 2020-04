“Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes ... está muy lastimada, me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes”, confesó en su más reciente video y, al parecer, el último porque piensa cerrar su canal en YouTube.