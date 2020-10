La épica reacción del “Quico andino” a sus memes y su homenaje a la serie del "Chavo del 8″

Internautas han encontrado que el músico peruano Hugo Kuntur tiene un gran parecido con el actor mexicano Carlos Villagrán en su personaje de Quico

A una semana que se viralizaran los memes de “Quico andino”, el músico peruano Hugo Kuntur por fin ha hablado de lo que piensa de la comparación que le han hecho los internautas con el personaje de niño presumido que encarnó el actor mexicano Carlos Villagrán en la serie de "El Chavo de 8″.

“Me ha tomado por sorpresa, la verdad me siento muy agradecido por la comparación que me están haciendo con uno de los grandes actores como lo es Carlos Villagrán, más conocido como Kiko. Es un honor que me puedan comparar con este gran personaje que fue parte de mi infancia y de muchos de nosotros”, dijó en su cuenta de Facebook y en un video homenaje con la icónica canción de la serie favorita de mucho por generaciones.

“Mucho respeto para este gran actor, lo he tomado con mucha gracia, aunque también me gustaría que me conocieran por mi persona, soy músico, artesano y como representante de la cultura ancestral en América Latina… se vienen novedades así que atentos tribu”, añadió el flautista quien toca también la quena y dejó entrever que algo al respecto estaría preparando.

Kuntur vive en Perú y ha mencionado que le encanta viajar y ha tenido la oportunidad al formar parte del proyecto con su grupo Amaru Pumac Kuntur con el que toca desde hace 17 años.

Los internautas han reído con los memes, pero más allá se sorprenden de la música de Kuntur, quien se muestra orgulloso de sus raíces ancestrales conectadas con la naturaleza, además realiza collares y flautas con motivos artesanales que vende en su comunidad, incluso ha señalado que ha tenido oportunidad de enviar algunos productos para su venta a Estados Unidos.

Al igual que los primeros memes de “El Chavo metalero” (Phil Claudio Gonzáles), causó curiosidad que ambos se dedicaran a la música ya que el argentino es cantante de música de rock metal y también tiene el cabello largo.

En su red social el músico peruano también explica su inclinación por la cabellera larga: “Tradicionalmente el pelo largo fue siempre símbolo de masculinidad. Todos los grandes guerreros de la historia tuvieron el pelo largo, desde los griegos (quienes escribían odas a los cabellos de sus héroes) hasta los nórdicos, desde los indios americanos (famosos por sus largas cabelleras relucientes) hasta los japoneses. Y mientras más largo y hermoso fuese el cabello, más viril se consideraba al guerrero”.

Kuntur ha publicado en su cuenta de Facebook que se enamoró de las flautas desde los 13 años al ver interpretar a su tío el mágico instrumento.

“Recuerdo que me quedé maravillado de tan mágico sonido.. fue un momento que nunca olvidaré y quedara registrado en mi mente... fue en aquel momento cuando decidí aprender este instrumento lleno de magia y misterio... el sonido del viento activo mi código... con su sonido pude reconocerme y valorar mi legado histórico ancestral”, escribió.

“Con el tiempo pude entender que mi destino estaba predestinado para seguir activando estas frecuencias cósmicas a travez del viento... y que las cosas que pasan en nuestro camino no es simple casualidad”, agregó.

La nostalgia y el cariño que despertó la serie televisiva mexicana en millones de personas de Latinoamérica se ven reflejados en la cultura y humor que demuestran en este tipo de creaciones y publicaciones, que dejó memorables recuerdos en la niñez de varias personas en diversos países.

“El Chavo metalero” también lo tomó con humor

A finales de septiembre comenzaron a circular fotos de un músico argentino que sorprendió por su extraordinario parecido con el actor mexicano Roberto Gómez Bolaños y su personaje del Chavo del 8, rápidamente hicieron volar la imaginación de miles de internautas que no se cansaron de hacer memes al respecto.

Poco después se dio a conocer la identidad de este hombre de nacionalidad argentina de nombre Phil Claudio Gonzáles, quien es cantante, productor musical y ama el metal, que de no ser por su larga cabellera y flequillo sería el gemelo del actor mexicano Chespirito.

Músico argentino es comparado con el Chavo dle 8

Lejos de enojarse por la comparación, el hombre tomó con humor las bromas y hasta compartió los mejores memes que le hicieron.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mierda”, escribió en la red social el 24 de septiembre junto a otros memes que le enviaron.

En su perfil de Facebook comparte fotografías en las que se le puede cantando en algunos eventos. Además, en esta red social también se dedica a ofertar playeras de bandas famosas de rock como Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre otros.

