“Pude comprar mi primera casa propia”: Phil Claudio Gonzáles, el Chespirito metalero, bromeó acerca la fama por su parecido con el Chavo del 8

El músico agradeció a sus nuevos seguidores (Foto: Especial)

Phil Claudio Gonzáles fue bautizado como el “Chavo del 8 metalero” por los internautas gracias a su parecido físico con el comediante mexicano. En poco tiempo, sus imágenes se viralizaron y los memes comenzaron a surgir.

Ahora el nativo de Buenos Aires, Argentina ha aprovechado su nueva popularidad para bromear en redes sociales e incluso vender mercancía en línea. El viernes por la tarde, Gonzáles publicó las imágenes de playeras con su imagen, pero en diferentes personajes que interpretó Roberto Gómez Bolaños, nombre verdadero del comediante.

Este sábado agradeció a sus nuevos seguidores por haberlo comparado con un personaje tan icónico.

“Quiero dar gracias a todos por compartir fotos, memes y todo lo que tenga que ver por la comparación de una figura tan querida por todos, con el parecido que según muchos dicen que tengo”, escribió en su cuenta de Facebook.

Phil Claudio Gonzáles bromeó acerca de su "nuevo hogar" (Foto: Facebook)

Junto con estas palabras, el músico argentino publicó una imagen de una barrica de roble, y bromeó acerca de su situación de hogar, haciendo referencia a donde vivía el Chavo del 8 en el show.

“Gracias a esto, se me abrieron muchas puertas, tanto acá como en todo Latinoamérica. Gracias a todo esto, hoy puedo decir que pude comprar mi primera casa propia. ¡Gracias a todos por esta enorme felicidad!”, bromeó.

El origen del meme

Fue a finales de septiembre que comenzó a circular una foto de un hombre acompañado de sus amigos en una fiesta con una cerveza en la mano, nada de peculiar, sin embargo su extraordinario parecido con Roberto Gómez Bolaños y su personaje del Chavo del 8 rápidamente hicieron volar la imaginación de miles de internautas que no se cansaron de hacer memes al respecto.

Poco después se dio a conocer la identidad de este hombre, quien se dedica a la música de metal y de no ser por su larga cabellera y flequillo sería el gemelo del actor y productor mexicano Chespirito.

Gonzáles ahora vende mercancía (Foto: Facebook)

Lejos de enojarse por la comparación, el hombre tomó con humor las bromas y hasta compartió los mejores memes que le hicieron, entre los que se encuentra una donde abraza a un hombre robusto también mantiene un gran parecido con el señor Barriga, el cobrador de la renta de la vecindad del chavo, interpretado por el actor mexicano Édgar Vivar.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (...) Un poco de humor para este momento de mierda”, escribió en la red social el 24 de septiembre junto a otros memes que le enviaron.

Además agregó que ha sido llamado por diferentes televisoras alrededor del mundo, lo que ha considerado como algo extraño.

“Me han llamado canales de televisión y radios de México, Ecuador y ahora me estaban llamando de Finlandia. Esto ha sido muy loco y muy raro”, declaró el hombre en una comunicación por videollamada con el programa El run run del espectáculo.

Phil Claudio Gonzáles asombra por su parecido con Roberto Gómez Bolaños (Foto: Facebook)

En su perfil de Facebook comparte fotografías en las que se le puede cantando en algunos eventos. Además, en esta red social también se dedica a ofertar playeras de bandas famosas de rock como Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre otros.

