Dulce María enterneció a las redes con sesión de fotos de su avanzado embarazo

A sólo unos días de haber celebrado el primer aniversario de su boda civil, Dulce María sorprendió a sus fans al mostrar se avanzado estado de embarazo en una sesión de fotos casera con la que enterneció a sus seguidores.

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la cantante y ex integrante de RBD compartió una parte del photo shooting que le realizó el fotógrafo Luis De la Luz, quien plasmó las imágenes de la también actriz sola y acompañada de su esposo, el productor musical Francisco Álvarez.

En cuestión de minutos, las fotografías alcanzaron decenas de miles de likes y múltiples comentarios que elogiaron el tierno momento de la famosa mexicana: “Esperándote mi bebita… #momtobe”, escribió junto a varios emojis.

La imágenes que se convirtieron en tendencia en las redes sociales recibieron, además de los halagos del fandom de Dulce María, también varios mensajes de otros famosos, como algunos de sus ex compañeros de RBD y algunas integrantes de JNS, bandas pop a las que perteneció la cantante hace más de una década.

Héctor Suárez Gomís fue de los primeros en reaccionar al par de imágenes con algunos emojis en forma de corazón, mismo mensaje que le envió Christian Chávez y Andrea Legarreta; mientras que Melissa López, integrante de JNS, le escribió “¡Te ves divina, amiga linda!”; sus compañeras en Rebelde también hicieron acto de presencia en la publicación: Zoraida Gómez destacó: “¡Qué hermosa mamita!”, y Mafer Malo Fuzz, expresó “wooow, me muero de amor”, por su parte Alfonso Herrera apuntó un breve “¡Felicidades!”.

El embarazo de la ex RBD ha sido motivo de alegría para los fanáticos de la agrupación, tal es así que mucho se especuló en un inicio de su embarazo que Dulce María habría de bautizar a su primogénita con el nombre que la hizo popular en distintos países “Roberta”, sin embargo, fue la misma Dulce quien se encargó de desmentir tal rumor al asegurar que dicho nombre no se acerca a sus gustos personales, aunque admitió que es un nombre bello y fuerte, pero no lo suficiente para nombrar así a su hija.

Fue el pasado 13 de septiembre cuando Dulce reveló el género de su bebé con una publicación especial en sus redes sociales en la que se le ve en un jardín accionando un disparador del cual salió una polvareda rosa, anunciando la llegada de una niña.

“ Mi bebé no tiene nombre aún, la verdad es que es una de las cosas más difíciles, lo que sí les puedo decir es que definitivo, Roberta no se va a llamar. Nunca, ninguna de mis hijas, Roberta es un nombre muy bonito, pero no se va a llamar así. Espero encontrarle nombre antes de que nazca”, aseguró la famosa durante una transmisión en vivo ante algunos de sus casi 8 millones de fanátcos.

Pese a que Dulce, quien se encuentra en el último trimestre de gestación, ya había mostrado su panza en las redes sociales, ésta es la primera vez que se hace fotografiar en ese estado por un profesional que la captó junto a su esposo con quien se casó en una ceremonia religiosa el pasado 9 de noviembre en 2019 en Tequesquitengo, Morelos, tras tres años de noviazgo.

Hace unas semanas, Dulce María confesó que vivir su embarazo en plena contingencia sanitaria representa una dura prueba una enseñanza de vida, por lo que se siente feliz de poder vivirlo así:

“La pandemia, eso es lo más difícil, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente. El no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo”, expresó.

