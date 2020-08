″¡Ya se mueve!”: Dulce María se mostró conmovida y compartió imágenes de su embarazo

La actriz participará en la segunda temporada de la telenovela Falsa identidad (Foto: @dulcemaria)

La cantante Dulce María compartió por primera vez aspectos de su embarazo desde que hizo el anuncio el pasado 8 de junio en sus redes sociales, y a través de un post envió un pensamiento y enseñó su vientre para mostrar cómo se ha ido desarrollando su la gestación del bebé que espera.

Con un par de fotografías, la ex RBD plasmó un emotivo momento y compartió con sus 7.5 millones de seguidores que: “Est@ guerrit@ aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas, y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue...no ha parado de crecer”, en clara alusión a la pandemia por la que actualmente atraviesa gran parte del mundo.

Dijo que su próximo bebé la ha inspirado a continuar hacia adelante con optimismo y no darse por vencida ante los embates de la vida.

Me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar

Dulce María contrajo nupcias en noviembre de 2019 (Foto: Instagram: @dulcemaria)

Dulce se mostró muy sensible y adelantó que ya siente los primeros movimientos de su primogénito.

“¡Ya se mueve! Sólo me queda dar gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos, te amamos @pacoalvarezv y les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen, es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que sí tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”, escribió la cantante de Inevitable.

La emotiva reflexión de Dulce María de inmediato conmovió a sus fanáticos, y a otros personajes del mundo de la fama, como es el caso de la actriz Gretell Valdéz, quien fuera su compañera en la telenovela Rebelde y una de las primeras personas en reaccionar: “Qué emoción”.

“¡Qué felicidad, hermosa! ¡Que Dios bendiga a ese bebé eternamente! TQM”, le escribió la también ex Jeans y hoy actriz Litzy.

Se mostró muy emotiva al compartir su faceta como futura mamá (Foto: @dulcemaria)

A la publicación que ya cuenta hasta el momento con más de 81 mil reacciones, también se sumó su esposo Paco Álvarez, con quien se casó en noviembre de 2019:

L@s amo muchísimo! Te ves preciosa y guapísima. No me cabe duda la gran Mamá que ya eres y el amor que le das a nuestra familia. ¡Cada día estás más guapa!

Dicho comentario fue muy aplaudido y btuvo cientos de likes de sus admiradores.

Fue hace poco más de dos meses cuando la exintegrante de RBD sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que ella y Álvarez serían padres.

“¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás! Y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor de nuestro bebé. A pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia, confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos”, escribió la artista de 34 años.

Así anunció su embarazo (Foto: Instagram)

Dulce María ya había expresado su deseo de ser madre desde el año 2019, en el que dijo en una entrevista para el programa Sale el sol:

Como empecé muy chiquitita (a trabajar), empecé a los cinco años, realmente sí es algo que quisiera, en un futuro no muy lejano; por eso quiero que este año, tengo pendiente, porque uno nunca sabe, ¿no?, lo quiero hacer y ver el próximo año qué pasa

Recientemente, Dulce María anunció que formará parte de la serie Falsa identidad, donde su papel será de un personaje conocido como Victoria Lamas: “Estoy muy feliz porque oficialmente ya les puedo contar que me uno a la segunda temporada de Falsa identidad...Un personaje muy interesante y espero que lo disfruten mucho tanto como yo”.

