Niño o niña: así reveló Dulce María el sexo de su bebé

Con un video, la pareja dio la noticia a casi 8 millones de seguidores de la ex RBD (Foto: Instagram)

Dulce María sorprendió la tarde de este domingo al dar a conocer a sus seguidores cuál es el sexo del bebé que está esperando con su esposo, el fotógrafo Paco Álvarez.

La ex integrante de RBD hizo el “gender reveal” junto a su marido en una publicación en su cuenta de Instagram, donde a través de un video dio a conocer la noticia esperada por sus fanáticos. Fue el pasado mes de junio en que “Dul” anunció que estaba en espera de convertirse en madre.

“Pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo @pacoalvarezv y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. Sí! Ahora sí estoy embarazada! Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestr@ bebé !”.

Añadió, “a pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos. Gracias a @clearblue por ser una parte tan importante para confirmar esta gran bendición que nos está cambiando la vida”, reveló en aquella ocasión.

La pareja se casó en noviembre de 2019 luego de un par de años de noviazgo (Foto: Instagram @dulcemaria)

Fue este domingo cuando, a unos cuantos meses de dar a luz, la actriz de la serie de la cadena Telemundo Falsa identidad y su esposo revelaron el sexo del bebé que están esperando tras casarse en noviembre de 2019.

Con una publicación inicial, la pareja creó expectativa ante algunos de los casi 8 millones de followers de la también cantante: “¿Están listos para saber qué es? Estén pendientes” escribió Dulce al medio día.

Ante la expectación de sus seguidores, fue después de las 4 de la tarde, hora local de México, cuando la actriz reveló con polvo rosa que se encuentra en la espera de convertirse en madre de una niña. El video fue tomado en el patio trasero de su hogar y se ve cómo después de dar a conocer la noticia, Dulce se acaricia el vientre con ternura para luego apresurarse a la cámara a mandar un beso.

“Boy or girl? Estamos felices y agradecidos con Dios por esta gran bendición” , escribió la cantante de 34 años junto al video con el que dieron la noticia.

Con un par de fotos, la cantante ha hecho partícipes a sus fans del desarrollo de su embarazo (Foto: Instagram @dulcemaria)

Como era de esperarse, no faltaron los mensajes de sus seguidores y muchos de ellos sugirieron que la nena habría de llamarse “Roberta” en honor a su personaje de la telenovela Rebelde, con la que logró gran fama en distintos países hace más de una década.

“Primera niña RBD”, “No puedo estar más feliz, te amo”, “Felicidades, Dul, una guerrera viene en camino”, “Tu sueño hecho realidad, siempre quisiste una nena y hoy nos haces saber que los tiempos de Dios son perfectos”, son sólo algunos de los comentarios a la noticia a la que poco a poco van reaccionando otros famosos como el actor Erik Elías, Litzy y la publirrelacionista Prensa Danna.

El clip logró en sus primeros 15 minutos más de 2000 reproducciones, y 200 felicitaciones de sus seguidores, quienes comparten con la estrella la alegría de la espera de su primogénita.

Fue el pasado mes de junio cuando la pareja dio la noticia de estar en espera de convertirse en padres (Foto: Instagram @dulcemaria)

Hace apenas unos días, Dulce María confesó que vivir su embarazo en plena contingencia sanitaria representa una dura prueba una enseñanza de vida, por lo que se siente feliz de poder vivirlo así:

“La pandemia, eso es lo más difícil, estar sola, estar en aislamiento, no poder ir a los doctores tranquilamente. El no poder ir a comprarle ropa al bebé, no poder ver a tu familia, no poder ver a tus amigos. Creo que ese es el reto mayor, no solamente el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo”, expresó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Así fue la sorpresa que hizo llorar a Dulce María en el programa “Un Nuevo Día”

“Nunca en la vida esperas disparar un arma”: Dulce María contó cómo se preparó para su personaje en “Falsa identidad”

″¡Ya se mueve!": Dulce María se mostró conmovida y compartió imágenes de su embarazo