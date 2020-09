“Nunca en la vida esperas disparar un arma”: Dulce María contó cómo se preparó para su personaje en “Falsa identidad”

Dulce María se encuentra esperando a su primer hijo (Foto: Instagram @dulcemaria)

En el periodo de pandemia por el que actualmente atraviesa gran parte del mundo no todo ha resultado en desgracias, pues también han ocurrido cosas esperanzadoras en la vida de las personas, tal es el caso de Dulce María, quien se encuentra muy activa trabajando a la vez que espera a su primer bebé.

Sumándose a las filas de la empresa Telemundo, la ex RBD se integró a la segunda temporada de la serie Falsa identidad, una ficción que se ha convertido en una de las favoritas del público de la cadena estadounidense.

Será este próximo 22 de septiembre cuando llegue a las pantallas el serial en el que la actriz y cantante de 34 años se integró en el papel de Victoria Llamas, en lo que significa un reto profesional en su larga trayectoria.

El grupo RBD del cual formó parte durante cinco años se encuentra preparando una sorpresa que mucho se especula será un reencuentro (Foto: Instagram @dulcemaria)

“Estoy muy contenta de finalmente ser parte de la familia Telemundo, de unirme a este gran proyecto que fue muy exitoso en su primera temporada (…) Victoria Lamas es una mujer muy fuerte, muy decidida, una abogada que está dispuesta a todo para hacer justicia, pero con mucha integridad, es mucho de seguir sus convicciones sus valores”, expresó Dulce María en entrevista en charla para HOLA! USA.

La actriz reveló que para interpretar a su personaje se tuvo que someter a un entrenamiento inusual y arduo, pues en la serie de acción, su papel requiere una dosis de violencia. “Tuve que ir a un par de entrenamientos con armas. Fue como una aventura porque realmente era para el personaje, obviamente debes de tener mucho cuidado. Tenía que disparar y de repente, ¡se escuchaba muy fuerte! Es raro, porque nunca en la vida esperas disparar un arma, al menos no en mi caso” , declaró.

La serie Falsa identidad es protagonizada por Luis Ernesto Franco, Azela Robinson, Eduardo Yáñez, Camila Sodi, Samadhi Zendejas y Sonya Smith, y cuenta la historia de una familia mexicana que huye hacia Estados Unidos para comenzar una nueva vida, pero diversas eventualidades los obligará a regresar a su país de origen, donde el personaje encarnado por Dulce María tomará lugar.

La cantante y actriz compartió con sus seguidores hace algunos meses su prueba positiva de embarazo (Foto: Instagram @dulcemaria)

Sobre su entrenamiento, la también ex integrante del grupo Jeans, hoy JNS, narró que nunca se sometió a una situación de peligro, pues sus ensayos estaban rigurosamente cuidados: “Me ponían a correr a hacer cosas, era como interesante, de alguna forma divertido, pero también me daba adrenalina, obviamente todo era súper seguro, nunca les pusieron balas de verdad, todo estaba muy cuidado” , agregó.

La filmación de películas y el rodaje de series y telenovelas se han tenido que adaptar a los tiempos que corren, tal es el caso de esta producción de Telemundo que en julio pudo retomar sus grabaciones con todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes, derivadas de la actual contingencia

“(Nos hacían) pruebas cada cuatro días, a diario nos tomaban la temperatura… La comida, el cómo sanitizaban el vestuario, el maquillaje, todo el mundo con cubrebocas, careta. Cuando iba a hacer alguna escena, pues a desinfectar todo lo que ibas a tocar”, expresó la actriz que comenzó su carrera a muy temprana edad en la cadena Televisa.

En su carrera como solista, Dulce María ha lanzado tres discos y algunos sencillos independientes (Foto: Instagram @dulcemaria)

“Dul”, como la llaman de cariño sus seguidores y los fans de RBD expresó sentirse contenta por el inminente estreno de la segunda temporada de la serie a la que se integró, pues considera que en este periodo los productos de entretenimiento son una especie de desfogue para el público que necesita distraerse de las noticias catastróficas:

“Yo no sabía que iba a salir tan pronto, pero me da gusto. Estamos viviendo momentos tan duros, tan difíciles, donde necesitamos ver una serie, o ver películas o escuchar música, distraerte en cosas que de alguna forma te hagan sentir cerca de nuestra realidad como la vivíamos. Me encanta ser parte de esta historia que hicimos con mucho amor y esfuerzo. ¡Espero que a la gente le guste!”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Dulce María: “Hay que cuidar la Tierra: es lo que dejaremos a nuestros hijos”

RBD lanzó mercancía oficial; aseguran que volverán con el nombre de RB2

″¡Ya se mueve!”: Dulce María se mostró conmovida y compartió imágenes de su embarazo