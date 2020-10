Ángela Aguilar, a punto del desmayo: la cantante sufrió al ponerse la vacuna contra la influenza

Angela Aguilar sufrió con la vacuna contra la influenza

La cantante Ángela Aguilar no la pasó nada bien al ponerse la vacuna contra la influenza, según pudo verse en un video que circuló en Instagram.

La hija de Pepe Aguilar fue etiquetada en un clip en donde se le veía a punto del desmayo sobre una silla.

“O sea, le pusieron la vacuna de la influenza y véanla. ¿Qué te pasa?”, se escuchó de fondo.

Al hacer un acercamiento a Ángela, quien portaba cubrebocas, se pudo ver que la joven de 17 años estaba a punto del llanto.

La joven de 17 años no la pasó bien

La intérprete estaba recostada en el sillón como si fuera a desmayarse, mientras su mamá acariciaba su cabeza.

También pudo escucharse que Ángela se quejaba luego de haber recibido la vacuna en su brazo.

Por ahora no hay más comentarios respecto de los minutos difíciles que enfrentó Ángela, aunque parece que le afectan las inyecciones.

Ángela no contó más detalles de su proceso de vacunación (Foto: Instagram)

Otros sufrimientos

Aunque no se trató de una vacuna, algunas integrantes del mundo del entretenimiento en México mostraron su pesar pero ante la prueba de COVID-19.

La actriz Camila Sodi compartió en Instagram un clip del momento en que le hacían la prueba con hisopo (que debe introducirse a través de la nariz).

La sensación le resultó bastante desagradable y terminó gritando “¡ya está en mi cerebro!”, haciendo referencia a la profundidad que había alcanzado el hisopo.

Camila Sodi sufrió pero con la prueba de COVID-19

Una vez que lo retiraron, Camila se tocó la fosa nasal y dijo “no mam*s”.

La comediante Consuelo Duval, antes de confirmar que había dado positivo a COVID-19, mostró en un clip el momento en que le realizaban la prueba y que tampoco le resultó agradable, aunque ella más bien lo definió como la sensación que queda cuando se mete agua en la nariz al estar nadando.

Y hace unos días la actriz Rossana Nájera, quien también resultó contagiada de COVID, mostró el momento en que le hacían la prueba con hisopo.

Rossana Nájera también mostró cómo le hacían la prueba

Trayectoria

Ángela Aguilar, nacida en octubre de 2003, debutó a los nueve años en la escena musical con el lanzamiento del disco Nueva Tradición junto a su hermano Leonardo. Con él y con su padre, Pepe Aguilar, la joven participa desde 2018 en la gira Jaripeo sin Fronteras.

En marzo de 2018 Ángela lanzó su primer disco como solista, titulado Primero soy mexicana, que produjo su padre y en donde demostró su talento como intérprete de rancheras.

Gracias a ese disco, en septiembre de ese año logró la nominación al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Ranchera/Mariachi y un par de meses después alcanzó la nominación para los Grammy de EEUU como Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

El año pasado fue comparada con Dua Lipa (Instagram: angela_aguilar_)

La joven, quien cuenta con 4 millones de seguidores en Instagram, fue comparada el año pasado con la intérprete Dua Lipa gracias a algunas fotos que subió a la red.

Y el año pasado también sorprendió al cantar su versión del tema Shallow de Lady Gaga.

“¡Pues sí, voy a cantar Shallow!, pero les voy a contar una cosa que fue horrible. Cuando entré a la escuela me dijo mi mamá: ‘Creo que no se va a poder porque tienen que pedirle permiso a la autora de la canción que es Lady Gaga, así que creo que no se va a poder’”, dijo al programa Ventaneando.

“De repente estoy yo tocando el piano tratando de practicar y concentrarme. Lady Gaga dijo que sí, practica, vas a cantarla. ¡Madre mía, me voy a morir! O sea, que Lady Gaga sepa quién soy es como..wow!”, confesó.

