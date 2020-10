“Estaré cerrando un ciclo”: Ninel Conde anunció su retiro

Ninel Conde le bajará al ritmo en cuanto acabe la temporada de "A oscuras me da risa" (IG: ninelconde)

Ninel Conde sorprendió al anunciar que tras la actual temporada de A oscuras me da risa y la grabación de un disco dedicado a sus hijos se retirará del mundo del entretenimiento.

“Terminando esta temporada de teatro pienso bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista”, comentó en un primer momento al programa Venga la alegría.

Aunque con esas palabras se entendía que su intención era solo modificar su agenda de trabajo, después dejó en claro que estaba hablando de un retiro.

Ninel habló de cerrar ciclos

“Estoy ahorita por grabar mi disco, un nuevo disco que estamos planeando ... es un disco que es muy importante para mí, va dedicado 100 por ciento a mis hijos. Creo que con eso estaré cerrando un ciclo en mi vida a nivel artístico”.

Cuando le preguntaron si se refería a un ciclo en su faceta como cantante, explicó que el retiro no es “musical, sino en general hay ciclos... eso es lo que digo, falta lo que diga Dios. Quiero estar más tranquila y dedicarme a disfrutar lo que Dios me ha dado durante 23 años de carrera”.

Ninel comentó que quizás haga algunas apariciones especiales, pero “el disco puede entenderse como tal vez sí cerrar un ciclo por un tiempo”.

No está claro si su decisión estaría motivada por la batalla legal que enfrenta contra Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

Su ex pareja la ha acusado de no dedicar el tiempo suficiente al pequeño porque se la pasa trabajando, algo que ella ha negado, pues incluso llegó a mostrar contratos en los que solicitaba medios para volver a su casa en cuanto terminara funciones teatrales.

Por ahora la actriz y cantante dice refugiarse en Dios, su familia, su pareja e incluso en gente que trabaja con ella.

La semana pasada Giovanni escribió en redes sociales un fuerte mensaje en contra de Ninel. “Ahora sí utiliza a la prensa y abusa de ella pero primero les miente a la cara y las exclusivas las vende (...) Que deje de esconderse, que responda lo que tiene que responder y no esta farsa”, señaló.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 y actualmente están enfrentados por la custodia de su hijo Emmanuel (Foto: Cuartoscuro)

Amor

La cantante ha sido noticia en últimas semanas por su romance con el empresario colombiano Larry Ramos, a quien lo persiguen acusaciones de negocios fraudulentos, demandas y la falta de reconocimiento de un hijo.

Pese a las historias alrededor de su novio, la semana pasada Ninel sorprendió al anunciar que está comprometida con él.

En exclusiva para la revista People en Español, Ninel comentó que recibió el anillo de compromiso durante el reciente viaje que hicieron a Turquía.

"People en Español" mostró imágenes del compromiso de Ninel Conde y Larry Ramos

“Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y (Larry) sacó el anillo de su saco”, reveló.

“Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”, comentó sobre su compromiso.

El “Bombón Asesino” evidenció su amor por Larry al describir su relación con él. “Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Niurka se lanzó contra Ninel Conde por su aspecto: “Está muy acartonada”

¡Sorpresa!: Ninel Conde ya se comprometió con Larry Ramos y contó cómo le dio el anillo

“Puro malandrín”: Daniel Bisogno y Pati Chapoy criticaron a las parejas de Ninel Conde