“Puro malandrín”: Daniel Bisogno y Pati Chapoy criticaron a las parejas de Ninel Conde

Al igual que ha ocurrido en otras emisiones del mundo del entretenimiento, en el programa Ventaneando tuvieron duras palabras contra los novios o parejas de la cantante y actriz Ninel Conde.

Y es que su reciente relación con el empresario colombiano Larry Ramos ha levantado toda una ola de comentarios por la situación legal de él, pues incluso se sabe que la cantante Alejandra Guzmán lo demandó para que le devuelva el dinero que invirtió en uno de sus proyectos.

En la emisión de este lunes del programa de TV Azteca se presentaron más detalles oscuros de Larry, pues se mostró una entrevista con Orianny Acurero, una joven venezolana que dice ser la madre de un hijo no reconocido de Ramos.

Como había hecho en el programa Chisme No Like, Orianny acusó a Ramos de tratar de atentar contra su vida, así como de grabar sus encuentros íntimos sin su consentimiento y difundir las imágenes entre amigos.

Al inicio de la emisión, Rosario Murrieta anunció la entrevista con Orianny y el resto de sus compañeros expresó su sorpresa y pesar por las elecciones que ha tenido Ninel respecto de sus parejas amorosas.

“Cada marido (que tiene) dice lo mismo”, señaló Pedro Sola respecto de las declaraciones de Ninel acerca de que tiene muchas bendiciones en su vida.

“Fíjate que ya tiene aprendido su sermón, porque eso no son declaraciones, es un sermón”, añadió Pati Chapoy. “Dice exactamente lo mismo de todos los maridos o parejas que ha tenido”.

“Puro malandrín”, añadió Daniel Bisogno sobre los ex novios de la cantante, conocida como “Bombón asesino”, lo que fue respaldado por Chapoy. “Sí, puro malandrín”.

Hacia el final del programa se presentó la entrevista con Orianny, quien contó cómo al conocer a Ramos éste se presentó como un empresario muy religioso y terminó embarazada de él, sin que Larry quisiera hacerse cargo de su hijo.

“Ojalá y Ninel esté viendo”, deseó Pedro Sola, pero Chapoy comentó: “Aunque lo vea, ella va a continuar con él porque ese tipo de relaciones le gusta, Pedro”.

“Son enfermizas”, enfatizó Pedrito, lo cual apoyó Pati.

Otra advertencia

Ya desde finales de agosto en el programa de YouTube Chisme No Like le habían advertido a Ninel sobre su actual pareja.

Hasta ese momento Ninel había optado por no revelar la identidad de su novio, pero en la emisión se confirmó que se trataba del empresario Larry Ramos y se dio a conocer que había tenido también una relación amorosa breve con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, aseguró que Ramos había tratado de embarazar a Frida y, al parecer, no tenía en realidad tanto dinero como presumía.

“Lo que él quería era estar con Alejandra y sacarle dinero. Frida casi pone dinero en estas empresas de él”, aseguró.

Ceriani también le advirtió a Ninel: “Te va a embarcar a poner dinero en esa empresa”.

Su compañera de emisión, Elisa Beristian, se mostró preocupada por la actriz y le envió un mensaje: “Ninel, no pongas dinero. ¿Por qué no te puedes agarrar uno con zapatos? Ya no uno rico, un buen hombre”.

Regreso

Este lunes Ninel Conde reapareció ante la prensa en México para ofrecer una conferencia sobre su participación en la obra A oscuras me da risa y, por supuesto, surgió el tema de Larry.

Le preguntaron si era cierto que había tenido que vender objetos personales de valor para apoyarlo económicamente, pero ella evadió profundizar en el asunto.

“No tengo nada que decir, no soy vocera de nadie. Soy una persona que se dedica a la actuación, a la música y al entretenimiento, ¿y de vender?, pues no, más bien me compré unas cositas muy bonitas allá donde estuvimos, pero ese no es el tema de aquí”.

Por cierto, también se ganó algunas críticas por aparecer en la rueda de prensa sin cubrebocas ni guardar la sana distancia, pese a que recientemente estuvo de viaje fuera de México.

