Niurka se lanzó contra Ninel Conde por su aspecto: “Está muy acartonada”

Una entrevista de Niurka Marcos sobre los tratamientos estéticos terminó con duras palabras de la vedette cubana contra Ninel Conde.

En la charla, que puede verse en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes, Niurka habló de mantener con orgullo la edad y el proceso de vida y aconsejó acudir con expertos para realizarse algún procedimiento estético, pero que no modifique por completo el aspecto de la persona.

Entonces surgió en la conversación el tema de Ninel Conde, a quien hace unos días criticaron fuertemente en redes sociales por lo cambiada que lucía tras, aparentemente, haberse sometido a algunas intervenciones estéticas.

“Ninel no me va a pelar ahorita porque está cog*endo rico con el macho ese”, dijo Niurka sobre el romance de la actriz con Larry Ramos (con quien, por cierto, ya está comprometida). “Será un loco, como están diciendo y todo, pero está buenísimo”.

Ninel fue criticada hace unos días por lucir muy cambiada

A la bailarina cubana le recordaron las advertencias que le hizo a Ninel sobre su anterior pareja, Giovanni Medina, con quien ahora está enfrentada por la custodia de su hijo Emmanuel.

“Ahí está la prueba. El que no calla, no escucha; el que no escucha, no aprende y el que no aprende, no avanza en la vida”.

Le hicieron referencia a otras declaraciones respecto de que a Ninel le gustan “malandrines”.

“Bueno, eso está demostrado ¿no? la cadena de maridos que ha tenido todos han sido unos cabr*ncitos”.

Niurka además hizo referencia al romance de Ninel con Larry Ramos (Foto: Instagram de Ninel Conde)

Finalmente Niurka recordó que el encuentro con los medios era para hablar de otro asunto, pero no por ello dejó de lanzarle un dardo a Ninel.

“El punto es que estamos de la belleza y la estética y Ninel ya está muy acartonada, yo creo que sí se le va un hilo se le rompe toda la costura”.

Ante la insistencia de los reporteros para hablar de Conde, Niurka solo dijo: “Ya déjenla en paz, pobre”.

En varias ocasiones Niurka ha criticado el aspecto de Ninel e incluso la ha llamado “Silicón Asesino”, en referencia al mote de “Bombón Asesino” con el que también se conoce a Conde.

Niurka dijo que Ninel está muy acartonada (Foto: Instagram de Niurka)

Sobre Montserrat Oliver

En el mismo encuentro con los medios, Niurka tocó el tema de su polémica con Montserrat Oliver e insistió en que sí la corrió de su programa Montse & Joe.

“Ella me dijo ‘vete’ y me fui y si fue broma, me hubiera avisado. Además, no me ha buscado y tiene mi WhatsApp. Pero a mí, no me importa eso, no espero sus disculpas. Ella me dijo ‘vete’ y me fui y quedó la historia para toda la vida: ‘Monserrat corrió a Niurka y la mandó hasta Mérida’”.

Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Como se recordará, Niurka abandonó el foro de grabaciones de la emisión de Unicable y luego habló fuerte contra Montserrat, a través de su cuenta de Instagram.

“La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”, se preguntó.

“Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”.

