¡Sorpresa!: Ninel Conde ya se comprometió con Larry Ramos y contó cómo le dio el anillo

Ninel Conde negó que esté embarazada de su nuevo novio (IG: ninelconde)

A pesar de los conflictos legales que aún mantiene con su ex pareja Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor, Ninel Conde anda de celebración y es que por fin confirmó que se comprometió con su controvertido novio Larry Ramos en el viaje que realizaron por Turquía hace unas semanas.

La actriz y cantante habló en exclusiva con la revista People en español sobre cómo recibió el anillo y los detalles que ha tenido al lado de su controvertido novio, quien enfrenta un proceso legal por fraude en Estados Unidos.

La protagonista de la puesta en escena A oscuras me da risa mencionó que su pareja le preparó una sorpresa muy especial para celebrar su cumpleaños el pasado 29 de septiembre, ocasión que también fue aprovechada para comprometerse.

Ninel contó a la publicación que recibió la enorme argolla en el mejor restaurante de Bodrum, Turquía, llamado Zuma.

"People en Español" mostró imágenes del compromiso de Ninel Conde y Larry Ramos

“Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y (Larry) sacó el anillo de su saco”, detalló sobre el que calificó como el mejor día de su vida.

La conocida como “Bombón asesino” no dudó en darle el sí al empresario que conoció hace unos meses en una cena en Miami, Florida.

“Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños. Y, sin pensarlo, dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí me caso con él”, aseguró en la entrevista para People en español.

Conde también reveló cómo la trata Larry y por qué decidió volver a contraer matrimonio: “Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo. Me hace saber que me admira”.

“Es simpático, divertido, supercariñoso, protector. Me ha apoyado al ciento por ciento moral y económicamente. Tiene superritmo, como buen colombiano. Nos ponemos de acuerdo superrápido, no me cela, me apoya en todo, en mi trabajo. Es supertrabajador, responsable, culto, egresado de Harvard y supermaduro emocionalmente”, comentó al describir al hombre que será su tercer marido.

Ninel Conde resaltó que Larry Ramos fue quien costeó el lujoso viaje que realizaron por Turquía, en el que celebraron su cumpleaños y finalmente se comprometieron.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

Ninel Conde mantiene un controvertido noviazgo con el empresario colombiano Larry Ramos, quien en más de una ocasión ha sido acusado de hacer inversiones con dinero ajeno e incluso la cantante Alejandra Guzmán ya emprendió acciones legales en su contra en Estados Unidos.

Por su conducta, Ramos ha recibido cientos de ataques y opiniones en su contra, las cuales la misma Ninel ha ignorado por el profundo amor que le profesa.

Los últimos en sumarse a las críticas fueron los conductores de Ventaneando, quienes aseguraron que la “Bombón asesino” acostumbra a defender a cada una de sus parejas a pesar del historial negativo que suelen tener.

“Dice exactamente lo mismo de todos los maridos o parejas que ha tenido”, indicó la titular del programa, Pati Chapoy.

“Puro malandrín”, añadió Daniel Bisogno sobre los ex novios de la cantante, lo que fue respaldado por Chapoy: “Sí, puro malandrín”.

