Alex Kaffie aseguró que Jimena Pérez “La Choco” volverá a Ventaneando: “Nunca debió irse”

La presentadora Jimena Pérez “La Choco” está por reintegrarse al programa Ventaneando, aseguró el polémico periodista y presentador Alex Kaffie.

En su columna de este lunes 12 de octubre en El Heraldo de México, Kaffie habló del fin del trabajo de Roberto Carlo en el matutino Sale el Sol y anunció el regreso de Choco a la emisión liderada por Pati Chapoy.

“Y mientras Roberto Carlo se va de Sale el Sol, ella regresa a Ventaneando. Sí, Jimena Pérez vuelve al programa del que, en mi opinión, nunca debió irse ”, escribió Kaffie en su columna, en donde adelantó que será esta semana cuando la presentadora se reintegre al programa en el que se hizo famosa.

“La conductora volverá a ocupar el jueves y viernes próximos uno de los sillones del que pese a que atraviesa por una mala racha de rating sigue siendo el programa líder de espectáculos”.

En julio del año pasado anunció su salida de "Ventaneando" (Foto: Infobae)

Lo que Kaffie no detalló fue si Jimena se reincorpora definitivamente a la emisión vespertina o solo participará en los programas del jueves y viernes.

Y es que en julio del año pasado Jimena anunció que dejaba el programa para mudarse con su familia a España.

La presentadora está casada con Rafa Sarmiento y tienen dos hijos: Iker e Iñaki.

En medio de diversas versiones sobre su salida del programa, Jimena aclaró que su mudanza a España se debía a cuestiones de salud de su hijo Iñaki, pues en ese país les recomendaron un tratamiento para el pequeño, ya que desde los dos años notaron que su desarrollo no era normal debido a que no hablaba.

En la emisión del 16 de julio de 2019, Jimena anunció que dejaba el programa para mudarse a España, donde su hijo recibiría terapia (Foto: Infobae)

En una entrevista para Infobae México , apenas minutos después de haber anunciado su salida de Ventaneando, Jimena reconoció que se sentía con un peso menos encima.

“Nos vamos un tiempo, porque justamente cuando suceden este tipo de trastornos el tiempo es clave. Es importantísimo y todo lo que uno trabaje en los niños tiene que ser en los primeros porque es cuando va madurando el cerebro. Todas las terapias que hagas ahora van a ser mucho más eficaces a que si te esperas a que el niño tenga 8, 9, 10 años o más. Lo que nosotros queremos es ganarle tiempo al tiempo”.

"La Choco" tenía planes de regresar a México para el inicio del ciclo escolar de este año (Foto: Infobae)

En aquel momento Jimena explicó que su idea era regresar a México para el siguiente ciclo escolar.

“Yo ahora ya me muevo con el calendario escolar, de hecho ya me tengo que ir. Me voy a mediados de agosto justo porque los niños entran al colegio en septiembre y la idea sería regresar para el siguiente año escolar acá, eso es lo que tenemos planeado, pero ya sabes que uno pone y Dios dispone”.

No está claro si los planes de Jimena y su familia fueron modificados por la pandemia de coronavirus.

Aunque en México el ciclo escolar arrancó desde hace algunas semanas, los niños toman clases en línea y no de manera presencial.

La historia de Jimena Pérez informando que está en Ciudad de México

Hasta hace un par de días la presentadora compartía imágenes en su cuenta de Instagram desde Madrid, pero este fin de semana dejó ver en sus historias que ya se encontraba en Ciudad de México, así que no resultaría difícil verla de nueva cuenta en Ventaneando, como lo anunció Kaffie.

Jimena Pérez ya había “regresado” al programa, aunque de manera remota.

En septiembre del año pasado presentó en el programa información relacionada con la muerte del cantante Camilo Sesto, como si se tratara de una corresponsal.

Por ahora no hay información oficial que confirme el regreso de Jimena Pérez a Ventaneando.

