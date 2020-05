Atala Sarmiento aclaró que no volverá a TV Azteca: “Busquen otra cara para ese rumor”

Atala Sarmiento descartó que vaya a ser conductora de "La Voz" (IG: atasarmiento)

Dos años después de su polémica salida de TV Azteca, Atala Sarmiento descartó que vaya a regresar a la empresa televisora en donde se hizo famosa.

“Por 2a. vez me veo en la necesidad de desmentir que seré la presentadora de La Voz Azteca . No he estado en conversaciones, ni negociaciones, con ningún ejecutivo de Tv Azteca. Seré contundente: Gracias por la atención pero ya estaría bien que busquen otra cara para ese rumor”, escribió la conductora en Twitter.

Atala respondió así a la versión que comenzó a circular en esta semana respecto de que podría volver a la empresa.

Según la revista TV Notas, Atala estaba en pláticas para formar parte del reality, donde sería la conductora principal, para estar tanto en las audiciones a ciegas como en las batallas, los knockouts y los shows en vivo.

La reacción de Atala a su supuesto regreso a TV Azteca para conducir La Voz

No obstante, con su reciente tuit Atala echó abajo cualquier posibilidad de regresar a la empresa.

De hecho, en junio del año pasado Sarmiento había expresado su negativa de volver a Ventaneando, aunque en el caso de la reciente información, estaría en otro programa.

“No puedo volver al lugar en el que me han hecho pedazos por más de un año y donde no soy querida. Jamás volveré”, escribió en respuesta a un comentario en Instagram.

Un antiguo mensaje donde descartó volver a la televisora

La historia de Atala con Azteca

Como se recordará, Atala inició su carrera en Azteca en los años 90 a través de noticieros y programas como En Medio del Espectáculo.

Sin embargo, el programa que más fama le dio fue Ventaneando, en donde estuvo desde 2004 hasta 2018.

La salida de Atala se dio en medio de un cruce de versiones entre ella y Pati Chapoy, así como de una tensa transmisión en vivo en la que el resto de sus compañeros parecían ignorarla.

(Instagram: atasarmiento)

Todo comenzó cuando Cynthia Urías escribió en Twitter que había visto a Atala en los pasillos de Televisa, la competencia de TV Azteca y aunque ella negó estar negociaciones con otra empresa, lo cierto es que semanas después salió de Ventaneando.

Sarmiento dijo que fue la titular de Ventaneando quien decidió que ella ya no permaneciera en el programa, pero Chapoy aseguró que durante meses se le estuvo insistiendo a Atala para que firmara su nuevo contrato, pero ella se negaba porque -al parecer- no estaba de acuerdo con las condiciones que se le planteaban.

El último programa de Atala en Ventaneando fue el 22 de marzo de 2018.

De i-d: Aurora Valle, Martha Figueroa, Ingrid Coronado (como invitada), Juan José Origel y Atala Sarmiento, presentadores de "Intrusos" de Televisa (Instagram: ingridcoronado)

Semanas más tarde, en abril, Atala apareció en Televisa como invitada del programa matituno Hoy, pero ahí se desató una nueva polémica, pues durante sus intervenciones jamás compartieron con ella pantalla ni Andrea Legarreta ni Galilea Montijo.

Se dijo que ambas evitaron convivir con la ex integrante de Ventaneando por comentarios que hizo en el pasado acerca de ellas.

Aunque Legarreta negó esa versión a través de un mensaje en Instagram, asegurando que fue decisión de la productora Magda Rodríguez, en diciembre de ese año Atala confirmó el rumor en su canal de YouTube.

Atala Sarmiento lloró en el programa "Intrusos" por los ataques que recibió (Instagram: atasarmiento)

“Magda cuando me habló el día anterior a mi visita me dijo: 'oye, sabes qué, hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo... ¿Por qué después ellas dijeron que había sido una decisión de la productora? Desconozco si haya sido así o no. La información que yo recibí es que ellas no quisieron estar en la entrevista conmigo”.

Finalmente, en octubre de 2018 Atala se integró a las filas de Televisa con el programa Intrusos, que culminó transmisiones en junio de 2019.

Desde septiembre de 2019 Atala Sarmiento vive en España junto a su esposo y, por ahora, parece que no tiene planes para volver a la televisión mexicana.

