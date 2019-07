-Sí, porque sabes qué, de por si no es nada fácil. La gente que me está viendo y tiene hijos saben que cualquier cosita que pase con los niños uno no duerme, si a eso le sumas tantas cosas que te inventan, que si tienes problemas con tu jefe, que con tu esposo, que con tus compañeros, con tu familia, es muy complicado porque en realidad tu mente y tu preocupación está en otra cosa que la gente no sabe