“Tenían la orden de tratarme mal”: Inés Gómez Mont habló de sus inicios en TV Azteca y la dura prueba de Pati Chapoy

Aunque Inés Gómez Mont llegó a convertirse en uno de los rostros más famosos de TV Azteca, sus inicios en la empresa no fueron sencillos, como ella misma lo reveló.

En una entrevista para el podcast Out of The Box, con Edgar Garza,recordó cómo desató un caos en su familia al abandonar la carrera de Derecho para estudiar Ciencias de la Comunicación.

El momento clave en su vida llegó cuando su padre, como castigo, le dijo que en lugar de irse de vacaciones con la familia haría prácticas en TV Azteca.

“Me meten como practicante un verano, no sabes cómo fueron conmigo, por supuesto por órdenes de arriba para que me hicieran la vida de cuadritos, para que realmente fuera un terreno complicado para mí, para que me regresara a estudiar Derecho. Mi jefe ya tenía la orden de arriba, me hacían cosas terribles”

Inés empezó como practicante en TV Azteca

Según Inés, solían decirle que en la televisora no era nadie y la mandaron a hacer notas a la calle con Nacho Núñez, el corresponsal de guerra del que aprendió a dictar contenido, calificar videos y hacer voz en off; aunque también llegó a ordenarle que hiciera una nota en plena tormenta sobre Periférico.

“En ese momento yo decía ‘pero qué gachos’. Todo mundo tenía la orden de tratarme mal. .. esos momentos a mí me hicieron aprender muchísimo”. recordó.

Inés estuvo en tiempo en noticieros hasta que dio el salto al área de entretenimiento de TV Azteca, “cuando Pati Chapoy me invita a formar parte de la producción de Ventaneando, nunca pensando que fuera a salir a cuadro. Mi intención era el periodismo, el cuadro no era mucho que me llamara la atención”.

Pasó duras pruebas en sus inicios en TV Azteca (Foto: Instagram)

La vida de Inés volvió a cambiar cuando Pati le dijo: “Inés, tú tienes que conducir, tienes el perfil que estamos buscando para un proyecto que estamos cocinando, tienes que tomar esta oportunidad, tú eres la candidad”.

Chapoy hablaba del programa Los 25+, con el que Inés debutó como conductora.

Aunque, de nuevo, el inicio no fue fácil, pues Chapoy le puso una dura prueba.

La titular de Ventaneando le decía a Inés que nadie la iba a enseñar a ser conductora, ante los lamentos de la joven que carecía de experiencia.

Así que en su primer día de grabación, Pati dio una orden: “Nadie le puede dar una sola indicación, ella sola sabe perfectamente cómo conducir”.

Inés Gómez Mont fue conductora de "Ventaneando" hace más de una década

Pese a lo complicado de aquel momento, hoy Inés no tiene más que palabras de agradecimiento para Chapoy.

“Es una maestra y una líder. Ella me tuvo muchísima paciencia y me fue enseñando muchísimo en el tema de periodismo. Pati fue la que me dio todas las tablas”, reconoció.

Inés también está agradecida con Daniel Bisogno, Pedrito Sola y Mónica Garza, con quienes compartió cuadro en Ventaneando (y a quienes les llevaba de comer cuando ella apenas iniciaba su carrera). “Me cobijaron todos y me ayudaron a crecer”.

Inés le dio la vuelta al mundo al proponerle matrimonio a Tom Brady

En la extensa entrevista para el podcast, que duró más de 40 minutos, Inés recordó cómo dio el salto a deportes y, por supuesto, ofreció detalles de su famosa entrevista con Tom Brady en la que le pidió que se casara con ella. “Ni planeándolo yo creo que hubiera salido”.

Inés confesó que como era muy complicado tener acceso a Brady lo que había pensado era hacer un stand de entrada en donde el jugador de viera de fondo, pero no contaba con que a Tom le llamaría la atención que fuera vestida de novia y pidiera que ella lo entrevistara.

Así fue como pudo acercarse a él y acaparó espacio en medios deportivos de Estados Unidos, con lo que la entrevista se convirtió en todo un suceso.

