Tensión y conflicto: así fue el último encuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

El último encuentro de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ocurrió en Los Ángeles (IG: ederbez/victoriaruffo)

Eugenio Derbez no tiene problema en hablar de Victoria Ruffo, pese a que su relación no es nada buena desde hace años, y en una reciente entrevista contó cómo fue el último encuentro que tuvieron.

Derbez comentó que se encontraron en un mall (centro comercial) de Los Ángeles a donde había llevado a su hijo José Eduardo a comprar ropa.

El comediante no precisó en qué año habría ocurrido ese encuentro, pero en la entrevista que concedió a Luz María Doria (transmitida en el Instagram de la periodista) sí reveló detalles de lo complicado que fue.

“Una ocasión José Eduardo vino a Los Ángeles y me dijo ‘mi mamá también anda por aquí... y va a venir a recogerme al mall, ¿no importa si se encuentran?’, pues le dije que ‘no, si quieres que venga y nos alcance’. Esa fue la última vez que la vi”.

Los actores sostuvieron un romance hace más de dos décadas (Instagram)

Eugenio aceptó que verse de nueva cuenta con su ex pareja no fue fácil. “Yo le estaba comprando ropa a José Eduardo ... cuando llegó la mamá. El encuentro fue muy difícil porque aparte de que fue súper tenso, no sabes ni qué decir. Llegó en el momento en que José Eduardo estaba probándose un abrigo que le regalé... Recuerdo que salimos del vestidor, la saludó y yo así de ‘hola’, no sabía si estirar la mano, saludar o de lejitos”.

Pero la tensión no paró ahí porque, según Eugenio Derbez, cuando Ruffo notó que el actor le estaba comprando ropa a su hijo, ella no quiso quedarse atrás.

“A los tres minutos ¿me creerás que fue a buscar un abrigo y le regaló otro para que entonces ella también le hubiera regalado uno?” , recordó Eugenio con cierto sobresalto. “Yo vi que José Eduardo se estaba probando otro y me dijo ‘mi mamá quiere que me lo pruebe porque me lo quiere regalar’ entonces yo nada más dije ‘¡no puede ser! Nada más porque yo te voy a regalar un abrigo ella también te quiere regalar uno ¿hasta en eso?’ Pero bueno, esa fue la última vez que la vi”.

Los actores no llevan una buena relación

Otro incómodo encuentro

De sobra es conocido que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no llevan una buena relación.

De hecho en la misma entrevista con Doria, el comediante mexicano reconoció que no habla con la madre de su hijo José Eduardo.

Debido a ese distanciamiento, al interior de la familia Derbez han ocurrido otros tensos encuentros, como la primera vez que Victoria Ruffo vio en persona a Alessandra Rosaldo, la actual esposa de Eugenio.

Fue José Eduardo Derbez quien contó la anécdota en su canal de YouTube, mientras entrevistaba a Alessandra.

Alessandra Rosaldo tuvo un extraño encuentro con Victoria Ruffo (Captura YouTube José Eduardo Derbez)

“Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ‘no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’ y yo le dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’”, contó José Eduardo.

Pero la actriz llegó a su casa y la situación dio un giro inesperado. “Y de repente abre la puerta mi mamá, o sea entró mi mamá con mi tía... Sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale”, recordó el hijo de Victoria Ruffo.

También Alessandra aceptó que fue un momento extraño.

“La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro, pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste. Pero no, tu mamá súper linda”.

