“Me espanté, lloré, me angustié”: José Eduardo Derbez reveló su contagio de COVID-19

El actor José Eduardo Derbez reveló que estuvo contagiado de COVID-19.

En el más reciente video en su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo explicó que su reciente ausencia de redes sociales se debió a que estaba recuperándose de la enfermeda d. Detalló que desde el inicio de la pandemia tomó todas las precauciones posibles y en Televisa se tomó la decisión de suspender las grabaciones de la serie Renta Congelada, en la que participa.

Sin embargo, meses después volvieron a los foros de grabación, donde fueron estrictas las medidas de seguridad. En todo ese tiempo José Eduardo fue sometido a pruebas para descartar contagios y una vez que terminó las grabaciones volvió a resguardarse en su casa.

“Yo empecé de nuevo a cuidarme, a no salir, a no ver a nadie, a estar en mi casa encerrado. Por lo mismo de que fumo yo traía mucho ese miedo de contraer el COVID y ponerme mal, ponerme grave”, relató en el video, en donde también dijo que al estar todo día viendo noticias se sentía un poco sugestionado.

En medio de ese encierro le llegó una oferta laboral fuera de México, donde siguió cuidándose.

Cree que se contagió en el aeropuerto (Foto: Instagram)

“Sin embargo, de regreso al aeropuerto -igual estuve tomando muchas precauciones- pedí algo de comer, y en cuanto regreso, regresé a la Ciudad de México, un jueves… El domingo en la noche, comienzo a sentirme mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”, detalló sobre sus síntomas.

Así que tras pasar una mala noche, al día siguiente llamó a un laboratorio para hacerse la prueba, que le fue realizada el miércoles.

José Eduardo estaba preocupado y le preguntó a la especialista que le realizó la prueba “¿cómo sé si me voy a poner mal, si me voy a morir o no me voy a morir?”.

Pero le explicaron que cada persona tiene distintos síntomas, así que José Eduardo destacó que se trata de un “volado”.

Prefirió regresar a la escena pública una vez que estuviera recuperado (Foto: José Eduardo Derbez/Youtube)

Al día siguiente supo de su resultado positivo e informó de inmediato a toda su familia.

“Me llegan los resultados positivos... y me puse muy mal, me espanté mucho ... Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”

Comentó que sus papás se preocuparon mucho, pero con el paso de los días la angustia fue bajando porque mejoró bastante.

La prueba de José Eduardo

“Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles”.

Derbez incluso mostró los resultados de su prueba para comprobar su versión (realizada el 15 de septiembre) y señaló que por esa razón decidió alejarse del ojo público. “Quería estar bien y no ver a nadie”.

Reconoció que al saber del resultado se preocupó bastante, “pensé que no la contaba”.

Finalmente aconsejó a sus seguidores que se cuiden y tomen medidas de seguridad como el uso de cubrebocas.

