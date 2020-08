“Muerta de hambre”: así se vengó Eugenio Derbez de Aislinn por exhibirlo en TikTok

El comediante contraatacó luego de que su hija lo exhibiera en TikTok

Tal como lo había advertido, Eugenio Derbez se vengó de su hija Aislinn por exhibirlo en TikTok.

Como se recordará, Aislinn captó el momento en que padre se quedó dormido en un sofá mientras, supuestamente, revisaba su telefóno.

Entonces, en sus historias de Instagram Eugenio cobró venganza.

Captó un agujero en uno de los calcetines de Aislinn, quien se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y entre risas le preguntó a su papá si se estaba vengando de ella.

El agujero en el calcetín de Aislinn

“Por supuesto que me estoy vengando, para que se te quite”, le respondió. “Pa’ qué oso”, le dijo Aislinn.

“Ayer me agarró dormido y se burló de mí que ya estaba yo anciano porque me quedé dormido”, explicó Derbez a sus seguidores.

“Aquí la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines, muerta de hambre ya cómprate unos calcetines nuevos ”, añadió Eugenio para consumar su venganza.

El fin de semana la famosa familia dio de qué hablar cuando Aislinn compartió en TikTok un pequeño clip en donde captó a Eugenio tomando una siesta “involuntaria”.

Eugenio le dijo a su apenada hija que ya se comprara unos calcetines nuevos

Mientras estaba sentado en su sillón revisando su teléfono celular, el comediante se quedó dormido y comenzó a cabecear.

Aislinn se percató y lentamente se acercó a él, quien parecía disfrutar de su siesta.

“Cuando se empieza a notar la edad”, escribió Aislinn.

La actriz le hizo un close up a su papá y le preguntó “¿No que estabas trabajando?”.

Fue entonces cuando Eugenio abrió los ojos, todavía adormilado y dijo: “Chale, estoy cansado. Déjame en paz, qué estúpida, estoy cansado”.

Una siesta del comediante mexicano se convirtió en un divertido TikTok de su hija

Aislinn hizo referencia a que a su padre ya se le estaba notando la edad, por lo que él advirtió que habrá venganza.

“Cuál edad, me voy a vengar de ti, te voy a agarrar dormida para que vean lo que es canela”.

En una entrevista el pasado mayo, Derbez confesó que a veces no comparte la manera en que sus hijos usan las redes sociales.

“Es muy difícil. A raíz de que hicimos De viaje con Los Derbez aprendí que es un poco jugar con fuego cuando quieres mostrar tu vida íntima, es complicado. Por un lado se te hace simpático, pero también cruzas una línea, a veces sin darte cuenta donde notas que ‘no debí haber publicado esto’, ‘no debí haber dado a conocer esto’”, detalló.

Derbez no comparte del todo la manera que sus hijos usan las redes sociales

“Les digo (a mis hijos) por qué tengo que enseñarles a la gente cuál es mi pijama, mi cama, demasiada intimidad, hay una lucha entre ‘esto se ve muy natural y esto se ve muy falso’. Total que ha sido muy difícil encontrar esa línea que a veces cruzamos, qué sí mostrar y qué no mostrar, yo no busco nada de morbo, es nada más vamos a divertirnos, pero ha sido complicado”.

Pese a ello el actor también reconoció que el formato de reality tiene sus ventajas. “El formato del reality que es tan improvisado a mí me encanta porque me ayuda mucho a poder crear sin estar tan enfocado con el libreto, te da libertad de improvisar. Es fresco y muy actual”, dijo, pero también señaló: “sí he estado cómodo con los realities pero también yo creo que Deshecho en Casa y posiblemente la segunda temporada de De Viaje con los Derbez serán lo último que hacemos. Me gusta el formato pero no me fascina”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Me voy a vengar”: Eugenio Derbez fue captado en un momento íntimo por Aislinn

Los Derbez y sus miles de dólares, ¿quién es el mejor pagado?

“No puedo discutir frente a mi hija”: Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cuentan cómo resuelven sus problemas de pareja