“Hay un dolor muy profundo”: Eugenio Derbez contó por qué bromea sobre Victoria Ruffo y cómo llegó a disfrazarse para poder ver a José Eduardo

Eugenio Derbez y su dolorosa separación de José Eduardo

El actor Eugenio Derbez reveló que detrás de las bromas o comentarios que suele hacer sobre Victoria Ruffo hay un dolor muy grande causado por la separación forzada de su hijo José Eduardo, ocurrida cuando el ahora joven de 28 años era muy pequeño.

En la misma charla con Luz María Doria donde recordó cómo fue su último encuentro con Victoria, el comediante mexicano aceptó que ya no debería hablar de la madre de uno de sus hijos, pero admitió que detrás de todas esas bromas se oculta un gran pesar.

“Ale (Rosaldo, su esposa) también ya me dice ‘por favor, ya deja de mencionarla’ y tiene toda la razón, yo lo hago porque soy muy bromista, me divierto mucho cada vez que (la) menciono, pero también hay un dolor muy profundo en esa broma ”, comentó el protagonista de No se aceptan devoluciones.

Hace tiempo Derbez desató una polémica cuando recortó a Ruffo de esta imagen en Instagram

Y dicho pesar está relacionado con el tiempo que estuvo alejado de su hijo José Eduardo, nacido en abril de 1992.

“ No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos ... (digo) ‘dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”.

Derbez contó que en un momento él ni siquiera tenía permitido acercarse a su hijo y por ello intentó incluso disfrazarse para hablar con él.

Victoria Ruffo accedió a aparecer en un sketch del programa de Eugenio Derbez donde bromearon con el asunto de que no le permitía ver a su hijo José Eduardo

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes , a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, reveló.

“Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí... intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra” , contó sobre el momento en que trató de acercarse a su hijo, pero antes de abordar el elevador lo detuvieron y se frustró su intento.

El pasado abril, para felicitar a su hijo José Eduardo por su cumpleaños, Eugenio compartió una foto en la que no recortó a Victoria

También se presentó un día en la escuela de su hijo para sacarlo y hablar con él.

“Yo quería decirle ‘hijo, aquí estoy. No soy yo’. No sé qué historia le habrá contado y eso me dolió mucho, ese dolor de repente sale a través de una broma” , añadió en la charla de poco más de una hora con Doria donde también dijo “quizás no fui el mejor papá, pero se divirtieron mucho”.

Al cerrar el tema de José Eduardo, Derbez hizo un llamado a las parejas con hijos que están en conflicto: “dejen que vea al papá, dejen que vea a la mamá”.

Eugenio Derbez dejó ver que aún le duele que lo hayan alejado de su hijo José Eduardo cuando era niño (Captura de YouTube)

Durante años Eugenio y Victoria han tenido una relación bastante tensa y algún cruce de declaraciones tanto por el tema de José Eduardo como el de su supuesta boda. De hecho, la actriz tuvo una incómoda reacción el pasado marzo cuando su hijo la estaba entrevistando para su canal de YouTube y le dijo que llamarían a su papá para que los dos charlaran.

Aunque todo se trataba de una broma, resultó evidente que Victoria no tenía intenciones de hablar con Eugenio.

