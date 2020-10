Paulina Rubio podría ser víctima de un caso de personalidad moratoria: una psicóloga analizó su reciente confesión en video

Luego de recibir duras críticas por su desempeño, la cantante rompió a llorar mientras daba una disculpa pública a través de sus redes sociales (Foto: Instagram @paulinarubio)

Luego de que la cantante Paulina Rubio publicara una disculpa a través de sus redes sociales debido a las críticas que recibió de diversos usuarios que le reprocharon su actitud y su desempeño en un concierto virtual que ofreció, la mexicana dijo que se encuentra enfocada en seguir mejorando y agradeció los comentarios que le permitirán seguir creciendo.

Infobae México entrevistó a Jessica Nava, psicóloga que ayudó a entender más el comportamiento de algunos artistas que se ven forzados a salir de sus personajes para enfrentar la gran cantidad de comentarios negativos que derivan en que muestren partes de su verdadera personalidad ante las cámaras:

"Revisando lo que esta mujer dice, a mi al menos me da la impresión que posiblemente en su momento a que no lo tomó en serio. Ella, al recibir muchos comentarios debido a este comportamiento, es cuando cae en cuenta de que no fue bien recibida esta actuación que hace y es cuando es violentada o agredida, ya que al final del día, independientemente de que sea hecha por personas desconocidas, ese tipo de comentarios se perciben como agresiones y entonces es cuando ella reflexiona” dijo Jessica Nava.

Paulina Rubio rompió en llanto al hablar de lo que le afectó la cuarentena (Video: Paulina Rubio / Instagram)

A pesar de que la mayoría de los artistas crean un personaje para poder usarlo como fachada ante los ojos de sus seguidores, medios de comunicación y en sus propios espectáculos, el rompimiento que tuvo Paulina Rubio fue sincero: “Aunque sus constantes actitudes y su forma de ser entró en conflicto debido a que parece tener una personalidad moratoria”, afirmó la psicóloga.

El personaje con el cual Paulina Rubio construyó su figura, es el del estereotipo de una chica que está acostumbrada a cosas que muchos determinarían como de una niña “fresa”, utiliza un tono muy marcado un cambio de acento y que casi siempre ve de forma menospreciante a otros. Pero el personaje estaría por enfrentar una ruptura que mostraría brevemente el verdadero tono de voz y la personalidad de la cantante:

A mi se figura que esta idea de la disculpa es una que ha estado arrastrando durante mucho tiempo. Sobre su personalidad, al final del día el personaje que le han construido se ha proyectado tanto que en algún momento ella sí se percibe así, pero llega el momento en donde el personaje ya no le da las herramientas necesarias para responder ante esta situación. Porque sí se nota consternada hacia la situación

En la disculpa, Jessica notó diversos aspectos que le revelaron que era un acto planeado de reparación, desde la vestimenta de Paulina hasta la forma en la que ella dejó de lado un momento el personaje para regresar a su tono de voz natural. Pero fue en el momento en el que la cantante quiebra la voz y sus ojos comienzan a ponerse rojos cuando de verdad tiene un rompimiento y se sincera.

Según la psicóloga Jessica Nava, Paulina Rubio usa como máscara al personaje ficticio pero en algún momento ella creyó que esa era su verdadera personalidad (Foto: Instagram @paulinarubio)

El caso de Paulina podría estar relacionado con un caso de identidad moratoria, causado por el personaje que desde su infancia se vio obligada a fabricar y que a través de sus diferentes etapas como artista no le permitieron construir sus propias figuras afectivas. También podría ser el motivo por el que la “Chica dorada” hace un cambio muy marcado en su acento para hablar, por ello cuando se rompió la faceta, su verdadero tono de voz salió a relucir.

Se quedó atrapada en este proceso de construcción de identidad, en algo que es lo que ella quiere aspirar a ser (...) en el video el acento ya no es tan marcado, se nota un cambio en ella que la obliga a enfrentar la realidad

En cuestión de sus parejas y relaciones matrimoniales, la psicóloga afirmó que es posible que este tipo de comportamientos hayan influenciado en sus conflictos con el tipo de pareja que busca Paulina, pues puede que ella tome elecciones equivocadas debido a una carencia de soporte y vinculación con las personas hacia las que siente atracción y que pueden ser una causa de conflicto con sus propias emociones.

Sin embargo, Jessica afirmó que este tipo de cuestiones no deberían ser determinantes en si la cantante pueda cuidar o proteger a sus hijos pues hasta el momento no se ha conocido de algún hecho en el que ella haya provocado un daño intencional o mayúsculo hacia alguno de ellos, por lo que incluso un examen psicológico no podría evitar que Paulina Rubio pudiera hacerse cargo de los menores.

Recientemente, Paulina recibió buenas noticias ya que fue seleccionada para estar en los premiso Billboard Latin Awards, que tendrá lugar el 21 de octubre. Fue la misma cantante quien dio a conocer con su cartel que estará presente en la premiación.

