Nuevo pleito entre Paulina Rubio y Colate: la policía tuvo que intervenir

El más reciente conflicto en la historia que une a Paulina Rubio y a Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como Colate, causó mucho escándalo luego de que oficiales de policía tuvieran que hacerse presentes en el departamento de la cantante debido a un incidente relacionado con la custodia del pequeño Andrea Nicolás.

Y es que todo comenzó cuando Colate llegó a la casa de la “Chica Dorada” con el fin de que le regresara al pequeño Andrea luego de que pasara el fin de semana con su madre, sin embargo, al tocar a la puerta del domicilio no recibió respuesta, por lo que siguió insistiendo, pero nadie salió.

Tras un periodo de tiempo, Nicolás Vallejo decidió llamar a la policía para que intercedieran, tras lo cual aparecieron dos agentes quienes también insistieron en el departamento pero no obtuvieron respuesta, sin embargo no pudieron ayudar a Colate a recuperar a su hijo, por lo que decidió regresar a su casa.

El español dijo lo siguiente en su nuevo programa de espectáculos llamado “Lengüilargos”, a través de la plataforma de Facebook Live:

Es de todos conocido que tengo muchos problemas. Hoy fui a buscar a mi hijo y estuve una hora y pico y lo de siempre... Creo que no soy al único que le pasa, y me tuve que ir después de una hora y 45 minutos sin mi hijo ¡y es un horror! sobre todo para los niños

Según informó el programa Un nuevo día, el español recibió al pequeño Andrea Nicolás directamente en su domicilio. Colate dijo que esta no es la primera vez que tiene un problema con Paulina debido a que le hace una entrega tardía del pequeño hijo de ambos. Lo cual suma un conflicto más en lo que fue una de las relaciones que más escándalos ha causado luego de que se diera su separación. Así culminó el pleito por el menor:

Ayer, por ejemplo, cuando fui por él, estuve media hora esperando afuera y no salía sin razón alguna. Hasta que mi hijo me llamó llorando para decirme que fuera a buscarlo y volví; ella cree que me hace daño a mí, pero a quien le hace daño es a él (a Andrea). Yo sólo sufro cuando lo veo así