Entregar una carta a López Obrador no fue suficiente: Ninel Conde seguirá alejada de su hijo

Ninel Conde sigue en su batalla por recuperar a su hijo Emmanuel (IG: ninelconde)

La actriz Ninel Conde informó la tarde del lunes que un juez federal ratificó las medidas que le impiden acercarse a su hijo Emmanuel, de quien está distanciada hace ya cuatro meses, por lo que el pequeño seguirá a cargo de Giovanni Medina.

Como se recordará, el pasado mayo Ninel incluso acudió a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba su ayuda para recuperar a Emmanuel.

“Vengo no como Ninel Conde si no como Ninel Herrera, una madre que tiene ya casi tres meses sin tener a su hijo en casa sin ningún motivo”, explicó a los medios presentes a las afueras del recinto.

Ninel Conde acudió a Palacio Nacional para entregarle una carta al presidente mexicano (IG: tvynovelasmex )

“Este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios. Pido que se haga justicia, ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta”, señaló.

A casi tres meses de entregar aquella carta a López Obrador (y también una al canciller Marcelo Ebrard), Ninel explicó este lunes en su cuenta de Instagram que seguirá sin poder acercarse a Emmanuel.

“Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podía contagiarlo de Covid y en un convenio con una firma presuntamente FALSIFICADA y ni siquiera ratificado”, escribió al inicio de su mensaje.

“ Hoy ese juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo negándose a revocar las medidas del juzgado 36 donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo Y ME IMPIDE ESTAR CON ÉL. Recordando que ni siquiera fui notificada de esta medida hace ya 4 meses”, añadió en su mensaje sobre el nuevo capítulo de esta batalla.

Ninel Conde informó que un juez federal ratificó las medidas para que no pueda acercarse a su hijo

En el mismo post, Ninel aprovechó para hacer referencia a las supuestas conexiones que Medina tiene en la política, por las cuales habría resultado favorecido en todo el proceso.

“Hoy confirmo una vez más mi teoría que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca. El tener relaciones en la política en este caso, como él lo dice a TODO MUNDO, con la cancillería de Mexico consigue alejar a un hijo de su madre y peor aún alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada”, expuso la también cantante conocida como “Bombón Asesino”.

“A Dios le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará y mi pequeño conocerá la verdad y quién en realidad le quitó a su madre en los años más importantes de crianza”, finalizó Ninel.

La información de Ninel llegó un par de semanas después de que Giovanni Medina se lanzara contra ella a través de Instagram, pues respondió a preguntas de otros usuarios en las que hizo fuertes comentarios sobre la madre de su hijo.

Lleva meses separada de su hijo (Foto: Instagram de Ninel Conde)

Entre otras cosas comentó que a Conde no le interesa su hijo Emmanuel sino el escándalo, también aseguró que le fue infiel, que las supuestas pruebas que Ninel ha presentado en su contra son falsas y por ello no le han servido contra las autoridades.

Aceptó que en su momento amó a Ninel, pero hoy no iría con ella ni al cine. Según él, Ninel no le parece una buena madre y no busca quedarse con ningún bien “ilícito” de ella.

Según Giovanni, no tiene ningún puesto en el gobierno de AMLO y solo es simpatizante desde 2005. “Si trabajara ahí ya hubiera provocado que me corrieran con tanto ridículo al que me expone NC”.

Foto: Giovanni Medina / IG.

Cuando le preguntaron por qué le quitó a su hijo a Ninel, Giovanni respondió:

“Yo no le quité nada, ella eligió una vida de excesos, prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza”.

Además dijo que a Ninel no le ha servido ante las autoridades mostrar “pruebas” contra él porque son falsas.

“Te pregunto: ¿por qué crees que esas ‘pruebas’ no le funcionan con las autoridades? Un correo que no es mío ( osea yo no lo escribí). Una foto que una vez más no muestra nada, ningún contexto, ninguna situación. Los está engañando, tiene muy hecha esta estrategia de intentar victimizarse, poner a la pareja como el malo. Está muy frustrada porque mi hijo y yo somos muy pero muy felices juntos, estamos viviendo un sueño y eso la corroe”.

