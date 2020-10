Aseguran que Juián Gil perdió la potestad de su hijo; podrá verlo sólo cuando Marjorie De Sousa lo permita

Marjorie De Sousa ya había demostrado no querer que Julián Gil tuviera la patria potestad de su hijo Matías (Foto: Instagram @marjodsousa/ juliangil)

El enfrentamiento legal que sostienen Marjorie De Sousa y Julián Gil desde 2017 por la potestad y manutención de su hijo Matías Gregorio dio un giro radical pues esta tarde se dio a conocer que el actor habría perdido la patria potestad del menor, del cual se separó cuando éste cumplió tres meses de nacido.

Fue en el programa El gordo y la flaca, de la cadena Univisión, donde se notificó que un juez de la Ciudad de México dictaminó que sería la actriz la única responsable de velar por el cuidado del pequeño de tres años; mientras que Gil deberá continuar pagando la manutención del niño, correspondiente al 20% del total de sus ingresos.

“Julián perdió y legalmente no tendrá acceso a su hijo. Legalmente no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, ni de escuela, ni médicos o país donde viva, ni mucho menos cuándo ni a dónde pueda viajar ” se mencionó en la emisión de la cadena estadounidense Univisión.

Durante la batalla legal, Julián Gil pudo ver a su hijo en algunas ocasiones, mismas que aprovechaba para compartir el momento en sus redes sociales (Foto: Instagram @juliangil)

También se dijo que el tema del pasaporte quedaría finiquitado, pues la intérprete de nacionalidad venezolana podrá tramitarlo libremente sin necesitar del consentimiento de su ex pareja.

Según la información, se menciona que el actor únicamente podrá ver a su hijo siempre y cuando su famosa madre lo permita “en un acto de buena fe”, y que será hasta que Matías cumpla 18 años cuando pueda reencontrarse a plenitud con su padre.

Al momento ninguno de los dos intérpretes han emitido comentarios al respecto.

Marjorie de Sousa y Julián Gil han protagonizado una batalla legal de más de 3 años (Fotos: Cuartoscuro)

Marjorie De Sousa y Julián Gil comenzaron a relacionarse en 2006, sin embargo se separaron a los pocos meses por cuestiones de trabajo y no fue sino hasta ochos años después, en 2014, cuando se reencontraron en el foro de grabación de una telenovela, donde el flechazo se volvió a dar e iniciaron un romance. En 2016 que anunciaron que esperaban al pequeño Matías.

Tres meses después de su nacimiento en el que incluso el actor estuvo presente capturando imágenes para sus redes sociales, la pareja anunció su separación. “Han sido meses de enfrentarme a muchas decepciones y realidades que no imaginé” , escribió la actriz en un comunicado en abril de 2017, donde también pidió respeto por el momento que atravesaba.

En una ocasión el actor dijo que la causa de su separación de De Sousa había sido por terceras personas, dejando entrever que se trataba de la madre de la famosa actriz, María Gloria Rivas, quien habría tenido que ver: “No nos entendimos en códigos que una pareja tiene que establecer, lo único que puedo decir es que el problema principal es que una relación nunca en la vida puede ser de tres” , dijo en aquella ocasión.

Así lucían meses antes del nacimiento de su hijo (Foto: People)

Para mayo de aquel año, se dieron a conocer las peticiones económicas que Marjorie solicitó para cubrir la manutención, que ascendían a USD10,000 mensuales para gastos de niñera, juguetes, seguro médico y un plan de ahorro para los estudios de Matías Gregorio.

Tras una contrademanda para intentar reducir el monto a pagar mensualmente, Marjorie solicitó realizarse una prueba de paternidad para determinar si Julián Gil era el padre del niño, esto con el objetivo de intentar quedarse con la custodia total.

De acuerdo a la información, la venezolana ahora es la única que puede decidir sobre las cuestiones concernientes a su hijo (Foto: Archivo)

Así lo dijo el actor: “Yo estoy 100 por ciento seguro de que Matías es mi hijo y estoy pidiendo la prueba de paternidad para confirmar, igual que Marjorie, que él es hijo mío. No existen dudas, ni se está haciendo tampoco para anular mi paternidad, ni para quitarle el apellido, como también han dicho. No, yo estoy haciéndolo igual que lo hizo ella, para confirmar la paternidad y decirle al mundo que Matías es mi hijo”, expresó.

Desde entonces ambos actores emprendieron una mediática batalla legal por la custodia, manutención y régimen de visitas a Matías, sin embargo fue apenas en el mes de julio cuando el argentino aseguró que, de perder la patria potestad del niño, no pelearía más por él pues no estaba dispuesto a sacrificar el patrimonio de sus otros hijos en los tribunales.

