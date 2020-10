Eddie Van Halen y el día que hizo vibrar a México hace 28 años

El hermano de Eddie, Alex, fue quien dio a conocer la muerte del legendario guitarrista (Foto: Andre Csillag/Shutterstock)

Edward Lodewijk Van Halen, mejor conocido como Eddie Van Halen, guitarrista y posteriormente vocalista de la legendaria banda Van Halen, falleció el día de hoy a los 65 años de edad luego de presentar complicaciones debido al cáncer de garganta que padecía.

Fue catalogado como uno de los mejores guitarristas de la historia por la revista Rolling Stones.

Han pasado 28 años desde la última y única vista de Van Halen a México, siendo el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, el único recinto que pudo albergar a la legendaria banda estadounidense.

Por ello, dicho concierto es apreciado como uno de los conciertos en donde los asistentes pueden jactarse de haber visto de cerca al grupo que rompió la dinastía del género “disco” y que logró arrebatar los primeros lugares de las listas de popularidad.

La banda asistió como parte de la gira de su novena producción discográfica “For Unlawful Carnal Knowledge”, ante lo cual decidieron decidieron hacer una fecha doble, el 22 y 23 de marzo del año 1992. La popularidad del grupo en México era absoluta, los boletos se vendieron con el clásico “agotado” después de un breve periodo de venta.

La banda tuvo su concierto en México en 1992 en lo que fue uno de los espectáculos más reconocidos del año (Foto: Andre Csillag/Shutterstock)

A pesar de que la banda pasaba por una restructuración tras la salida de David Lee Roth, quien había sido el vocalista original y se había puesto a Sammy Hagar como el vocalista principal, el grupo se quedó armado por Wolfgang Van Halen (Eddie), Alex Van Halen, Sammy Hagar y Michael Anthony siguió siendo un completo éxito de popularidad a nivel mundial, demostrando que la banda californiana todavía tenía mucho que dar con su nuevo álbum.

El concierto coincidía con el de los Beach Boys, sin embargo, Van Halen fue quien dominó el tema de los espectáculos durante el fin de semana. Fue un concierto que logró superar a los 20 mil espectadores y que fue directo, pues no hubo un grupo que abriera el escenario para la prestigiosa banda, quien de inmediato comenzó con su repertorio de canciones clásicas como “Why can´t this be loved” y de “Panama”, los cuales hicieron que los fanáticos hicieran cimbrar al Palacio de los Deportes.

Además traían una fuerte competencia, pues el fin de semana anterior a que se presentara Van Halen, el espacio había sido tomado por Gun´s N Roses. Eso evidente provocó que ambos conciertos fueran comparados.

No obstante, el concierto de Eddie y de Alex dominó durante todo ese mes a los aficionados del rock, quienes veían asombrados como Eddie se la pasaba corriendo por el escenario.

El cantante Eddie Van Halen se encontraba luchando contra un cáncer de garganta que se le diagnosticó aproximadamente hace 10 años (Foto: Manuel Nauta/Nurphoto/Shutterstock)

El espectáculo cerró como los mejores, con un gran número de ropa interior femenina aventada voluntariamente por el público hacia el escenario.

En fechas recientes, la banda había anunciado una nueva gira en los Estados Unidos, la cual estaba planeada para el 2021, con lo que se avivaba la esperanza de que el grupo decidiera volver a incluir a México en su gira internacional; sin embargo, el COVID-19 y el cáncer de garganta que padecía el legendario guitarrista y que el día de hoy arrebató a una figura legendaria del rock, hicieron que todo se fuera al olvido.

Fue casi una década en la que el guitarrista luchó contra la terrible enfermedad y que hoy en día lo pone en uno de los puestos trascendentales del rock como una figura legendaria gracias al impresionante manejo de la guitarra y a su alegre talante que tenia en el escenario.

