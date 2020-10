Empresario acusó a Alfredo Adame de lavado de dinero y mostró audios comprometedores

Carlos Trejo nos mandó mas pruebas en contra de Alfredo Adame y su denuncia por lavado de dinero

El escándalo parece volver hacia Alfredo Adame, quien ahora fue acusado de lavado de dinero por un empresario de Guadalajara, quien como evidencia presentó algunos audios en donde se escucha una voz muy similar a la del actor en el que se planeaba usar a un empresario para transacciones sospechosas.

En los audios, publicados originalmente por el programa Chisme No Like, se escucha a Alfredo Adame hablando con la supuesta secretaria del empresario Alberto Álvarez Buenrostro, quien filtró los audios y admitió que le puso una trampa al ex conductor con el fin de que mostrara los negocios a los que se dedicaba, esto debido a una rencilla que ellos tenían de años atrás.

La relación entre Álvarez Buenrostro y Adame se dio a partir de Facebook, luego de que el conductor tuviera un conflicto contra Susana Quintana, su ex pareja. Según el empresario, él fue testigo de las agresiones que cometía Alfredo contra Quintana, a quien le mandaba mensajes agresivos y la sobajaba con palabras como “prostituta”. Álvarez supuestamente confrontó a Adame y le reclamó por usar ese lenguaje para atacar a su amiga, por lo que el ex conductor también arremetió contra el amigo de su entonces pareja.

El ex conductor también dio su versión y dijo que todo se trata de una mentira (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Fue en una entrevista hecha por la revista TVNotas, que el empresario reveló como respondió Adame:

Este tipejo la agarró contra mí, me insultó sólo por defenderla. Se fue a mi muro y comenzó a meterse conmigo y mi familia. Tengo una niña de 11 años y una madre de 70 y tantos, y este tipejo empezó a decir que les iba a meter palos por el c... Obvio no me dejé y desde ahí Alfredo comenzó a amenazarme con matarme, balacearme, y todo lo tengo guardado en mensajes de voz de él, no es algo que yo me haya inventado

Ante esto, Alberto dijo que el tiempo pasó y que se volvió a encontrar a Adame poco después luego de que el ex conductor estuvo buscando quien le ayudara a invertir en un negocio de cubrebocas, gel antibacterial e insumos para vender en la pandemia. El empresario dijo que supuestamente Alfredo no lo reconoció y que por ello le invitó a participar en su negocio, pero que le intentó pedirle un préstamo por 300 mil pesos y en cambio le daba como garantía unos vehículos y una avioneta pero sin factura y fue ahí cuando sospechó del asunto.

Pero no acabó ahí, ya que el empresario decidió poner una trampa al ex conductor con el fin de que admitiera que hace negocios turbios y tenerlo grabado, por lo que le pidió a dos de sus ayudantes para que le marcaran y le ofrecieran a Adame un negocio en el que buscaban lavar dinero.

El cazafantasmas denunció al conductor ante la SEIDO por recursos de procedencia ilícita (Foto: Instagram @alfredoadameoficial / @ct_caza)

Durante la llamada se puede escuchar la voz de Adame y en la cual habla sobre mover una cantidad de dinero a un banco, organizarse con el banquero y de ahí que se realizara la transacción. Además, Adame refiere haber trabajado con recursos provenientes de África (Nigeria, específicamente) y traerlos a México, aunque no esclarece como ni que procedimientos usa aunque sí menciona la palabra “maroma" para describir la operación.

Fue entonces cuando Buenrostro decidió aliarse con Carlos Trejo luego de la enemistad que ha presentado el cazafantasmas hacia Adame con el fin de que procedieran de en contra del conductor con una denuncia por lavado de dinero y financiamiento con recursos de procedencia ilícita. El proceso fue iniciado ante la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada) y dijo que ratificará la demanda que hizo Trejo ante esta instancia para que proceda la investigación.

Por su parte, Adame dijo en una entrevista para TV Notas que se trata de un engaño por parte Alberto Álvarez Buenrostro a quien acusó de ser un empresario con fama de rufián y alcohólico, por lo que dijo que se trata de un engaño y dijo que sospecha que Álvarez lo hizo por ser “un homosexual despechado”. Así lo dijo Adame:

Este cabrón supongo que es homosexual, porque en determinado momento me empezó como a acosar, así que no es otra cosa más que un puto despechado al que no pelé

Ante las acusaciones, Adame mostró mensajes en su teléfono, en la aplicación de mensajes de Facebook, en donde Álvarez Buenrostro no se mostró estar molesto con él sino todo lo contrario, manejándolo con palabras como “amigazo” e inclusive le mandaba imágenes y “stickers” de abrazos y rosas.

