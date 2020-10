Yanet García compartió imágenes de sus inicios como modelo y sorprendió con su asombroso cambio

Yanet García atribuye su radical transformación a las rutinas en gimnasio y una alimentación balanceada (Foto: Instagram @imyanetgarcia )

Yanet García impresionó a sus seguidores de Instagram al compartir un par de antiguas fotografías donde se hace evidente el cambio físico que ha tenido a través de los años. La presentadora de televisión regiomontana y conocida “chica del clima” escribió un mensaje de motivación para sus followers, a quienes en reiteradas ocasiones ha enviado mensajes de aliento y superación para llegar a sus objetivos en materia de acondicionamiento físico y estilo de vida fitness.

“Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar. NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TÚ TAMBIÉN PUEDES! CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Fit plan” , escribió.

La ex conductora del programa matutino Hoy dejó con la boca abierta a sus fans al demostrar de qué manera ha cambiado su silueta y cómo ha evolucionado su figura con el paso de los años gracias a su arduo trabajo con pesas y sentadillas. “100% hecho en el gym” , escribió la presentadora de 29 años que ahora reside en Estados Unidos, a donde se mudó hace al rededor de un año para probar suerte en el espectáculo de aquel país.

Yanet García comenzó su trayectoria desfilando en pasarelas de moda (Foto: Instagram@iamyanetgarcia)

En la primera imagen se le ve a la joven captada durante sus inicios en el modelaje cuando era una adolescente de 17 años, vistiendo un top blanco y una minifalda azul que evidencia la delgadez de sus piernas. Muy feliz de su “antes y después”, Yanet sorprendió con el cambio a algunos de sus más de 13 millones de seguidores que de inmediato le dieron like a su fotografía comentando elogios a su radical transformación.

‘Wonder Woman’ Es lo que sos porque lograste por tu mero esfuerzo, sudor y lágrimas que luchaste hasta conseguir tu objetivo y lo lograste", “Te admiro mucho, bella”, “¡Gracias por la motivación, Yanet!", "Al ver tu videos y conocerte fue que comencé con la vida fit, llevo casi un año y comienzo a ver cambios. ¡Sí se puede!”, son algunos de los mensajes que atiborraron su caja de comentarios.

Con estas imágenes y lo que siempre ha sostenido ante los rumores de presuntas cirugías estéticas, Yanet ha demostrado que con esfuerzo y disciplina se puede gozar no únicamente de una figura escultural, sino de una calidad de vida notable, pues la modela es promotora de la dieta sana. Durante esta época de confinamiento, ha sido recurrente verle hacer transmisiones en vivo donde muestra las rutinas de glúteo y piernas con las que ha conseguido la figura que hoy presume en sus redes sociales.

Yanet Garcia logró un cambio radical en su silueta y gusta de compartir el resultado en sus redes sociales (Foto: Instagram@iamyanetgarcia)

Contrario a lo que algunos podrían suponerse, García era sumamente delgada cuando comenzaba a buscar sus primeras oportunidades en el ambiente artístico, sin muchas curvas ni musculatura, por lo que es de sorprenderse la transformación que ha mostrado al paso de los años.

Con sus fotografías más recientes se le puede ver cómo sigue conservándose delgada, pero con un peso ideal para su estructura, ganó masa muscular y logró la figura con la que soñó, según sus palabras.

No es la primera vez que la presentadora hace un comparativo de su cuerpo, y apenas el pasado mes de marzo compartió la misma foto donde aparece luciendo un top y una minifalda.

“Antes y 10 años después. El trabajo duro da resultados. 100% construido en el gimnasio”, escribió para acompañar una de las composiciones.

Se ha manifestado en contra de las inyecciones y los procedimientos estéticos (Foto: Instagram @imyanetgarcia)

“Cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo que haces con tu tiempo libre... te convertirá en aquello que serás mañana, y el día después de mañana. Observa qué quieres y comienza a convertirte en esa persona”, añadió Yanet para motivar a sus seguidores,

La regiomontana recomendó a sus seguidores no someterse a tratamientos estéticos, puesto que en su experiencia, se pueden obtener los mismos resultados con puro ejercicio y alimentación. Así lo dijo:

“No se operan, no se inyecten, no necesitan. Yo les digo que sí se puede hacer crecer los glúteos de manera natural haciendo mucho ejercicio, comiendo súper sano”, expresó.

