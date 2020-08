De “chica del clima” a “health coach”: la nueva actividad de Yanet García

Sus consejos serán encaminados en ayudar a adoptar un estilo de vida saludable (Foto: Instagram de Yanet García)

La vida de Yanet García, mejor conocida como “La chica del clima” en el programa Hoy, cambió radicalmente en tan sólo unos meses. La guapa presentadora dejó los foros de Televisa y los pronósticos del tiempo para enfocarse en las rutinas fitness, pero tras ayudar a su madre a conseguir sus objetivos de salud, decidió incursionar en una nueva profesión: Health coach y profundizar en el tema de la nutrición.

La joven, que en enero se instaló en Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y para estar más cerca de su novio Lewis Howe, decidió profesionalizar sus conocimientos y acreditarse en el Institute for integrative nutrition (IIN).

De esta manera la mexicana ya no sólo dará consejos con base en su experiencia, sino en los conocimientos obtenidos a partir de sus clases en la reconocida institución norteamericana, que cuenta con licencia del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

La noticia la dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se dejó ver muy emocionada e incluso llorosa, ante el reto que decidió abordar con la intención de mejorar su vida y la de las personas que la rodean.

Yanet García confesó que su interés por convertirse en health coach comenzó después de que su mamá logró bajar varios kilogramos gracias a sus consejos, mismos que ha adquirido a lo largo de su vida y por su estilo de vida fitness.

La ex Chica del clima comentó que su madre le pidió ayuda para disminuir su peso, pero aunque ella lleva una vida saludable no quiso recomendarle una dieta porque no es nutrióloga, así que sólo le recomendó integrar actividades físicas diarias, tomar agua, ingerir proteínas naturales, frutas y verduras y eliminar poco a poco el azúcar.

“Mi mamá perdió casi 15 kilos súper rápido y se siente súper bien, mejoró su autoestima y seguridad”, confesó entre lágrimas quien durante años ofreció información ambiental en el programa Hoy.

Fue este logro el que impulsó a García a conseguir una especialización en nutrición y una acreditación como health coach.

Con la ayuda de su novio, conoció el Institute for integrative nutrition, una escuela “de asesoría en nutrición y salud más grande y respetada del mundo”, según el sitio web del organismo, y que cuenta con profesores completamente preparados en el manejo y orientación de temas saludables.

“Quiero ayudar a todas las personas que estamos aquí, porque ya somos una comunidad enorme y aunque yo los he estado tratando de ayudar con las herramientas que he aprendido durante toda mi vida, no es lo mismo que estar preparada y ayudar de una manera profesional... he estado trabajando en esta certificación y todavía me falta muchísimo para terminarlo”, contó la también actriz.

Yanet mencionó que a partir de ahora, sus consejos serán encaminados en ayudar a adoptar un estilo de vida saludable y completar objetivos claros sobre el peso.

Además anunció que abrió la cuenta en redes sociales @yanetgarciahealthcoach, específica para compartir tips y conocimientos que ha adquirido durante esta faceta de su vida.

Las clases impartidas por el IIN tienen, de acuerdo con su página de internet, un “enfoque holístico de la salud y el bienestar, y le enseñamos que no se trata solo de la comida en su plato, sino también de cómo se nutre a través de otras áreas de su vida, como sus relaciones, carrera, actividad física y espiritualidad”.

La misma institución definió lo que es un health coach: “Es un profesional del bienestar cuyo objetivo principal es guiar a los clientes para que alcancen sus objetivos de salud y bienestar... ayudan a sus clientes a descubrir qué alimentos y opciones de estilo de vida los hacen sentir mejor... no sólo se centra en la comida, sino también en todas las demás áreas de la vida que pueden apoyar y nutrir su salud en general, como la carrera, la espiritualidad, las relaciones y el medio ambiente”.

Fue a finales del 2019 cuando Yanet anunció en sus redes sociales que dejaría Hoy para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Su decisión también estuvo motivada por el amor intenso que siente por deportista que pertenece al equipo nacional de Estados Unidos de balonmano, Lewis Howe.

Desde entonces había aprovechado su ausencia de las pantallas mexicanas para establecerse como una entrenadora personal a través de la aplicación móvil Fitplan, donde tuvo la oportunidad de dar a conocer sus propias rutinas con las que mantiene su cuerpo tonificado y con las curvas que la han caracterizado por años.

