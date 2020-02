“Hoy quiero decirte que no soy perfecta. Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado”, explicó al inicio de su mensaje, que ya recibió más de 2,000 comentarios y más de medio millón de “me gusta”.