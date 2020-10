El video con el que Brandon Peniche demostró que no hay problemas entre su mamá y Sharis Cid

Brandon Peniche dejó en claro que no hay problemas entre su mamá y Sharis Cid

Bastó un pequeño clip en la cuenta de Instagram de Brandon Peniche para demostrar que entre Gaby Ortiz, la esposa de Arturo Peniche, y la actriz Sharis Cid no hay ningún problema.

El presentador de Venga la alegría compartió el domingo por la tarde un pequeño video que daba cuenta de su convivencia familiar.

Brandon captó el momento en que su hija Alessia era sostenida en brazos por su abuela, Gaby Ortiz.

Hasta ahí nada extraordinario, pero Brandon movió un poco su cámara para dejar ver que en la misma mesa se encontraba su suegra, Sharis Cid, quien saludó y se mostró sonriente, al igual que Kristal Cid, su hija y esposa del presentador.

Brandon Peniche mostró que su mamá y Sharis Cid conviven sin problema

Brandon demostró así que no hay ningún conflicto entre Sharis y su mamá, pues a Cid se le había señalado como la “culpable” del distanciamiento entre Arturo Peniche y Ortiz. De hecho el único ausente en la escena familiar fue el actor.

El escándalo se desató cuando el propio Peniche, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, reveló que después de 38 años de matrimonio ya no estaba con Gaby, pues llegó un momento en que sintió que “estorbaba”, por lo cual prefirió hacerse a un lado.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, comentó. “No quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… jamás me voy a divorciar... a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.

Según una revista, a la esposa de Arturo Peniche le molestó su cercanía con Sharis Cid (IG: arturopenicheof / shariscid)

Sin embargo, después comenzaron a surgir algunas versiones tratando de explicar la causa de tan sorpresiva ruptura, y una de ellas resultó bastante controvertida.

La revista TV Notas publicó una historia según la cual el factor clave en el distanciamiento de Ortiz y Peniche habría sido la cercanía de éste con su suegra Sharis Cid, pues mientras Gaby estaba contagiada de COVID-19 en Ciudad de México, su esposo y Sharis se encontraban en su rancho en Guanajuato.

Peniche está separado de Gaby Ortiz después de 38 años de matrimonio

Tanto Cid como Peniche negaron por completo esa versión y advirtieron que tomarán acciones legales para resolver el asunto.

“Es un tema que nos afecta a todos. Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer. Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así”, respondió Sharis Cid en una entrevista con el programa Ventaneando.

Sharis Cid advirtió que emprenderá acciones legales, pues fue difamada

“Desde el día en que Kristal se casó con Brandon para mí es una familia. Gracias a Dios… es un chisme estúpido; no tiene ni pies. No tiene ni pies, ni cabeza, sin fundamentos, es una vileza. Levanto la voz por todas las mujeres del mundo, porque no es justo que se siga tratando a la mujer de esta manera. Es violencia contra la mujer”, añadió acerca de la situación que atravesaba.

