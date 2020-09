Acusan a Sharis Cid de provocar ruptura de Arturo Peniche: “Gaby no soportó que le coqueteara a su marido”

Según una revista, a la esposa de Arturo Peniche le molestó su cercanía con Sharis Cid (IG: arturopenicheof / shariscid)

En medio del impacto que causó el sorpresivo anuncio de Arturo Peniche sobre su separación de Gaby Ortiz, con quien llevaba 38 años casado, algunas versiones alrededor de la pareja han comenzado a surgir.

Si bien Peniche aseguró que prefería alejarse de su esposa porque sentía que ya estorbaba, una fuente que conoce a la pareja desde hace 15 años aseguró a la revista TV Notas que Sharis Cid, la consuegra de Peniche, habría sido un factor clave en la separación de la pareja.

Sharis es madre de Kristal Cid, la esposa de Brandon Peniche, y al parecer pasó mucho tiempo junto a Arturo, algo que molestó a su esposa Gaby.

“Hace como nueve años, Brandon, el hijo de Arturo y Gaby, conoció a su esposa Kristal, hija de Sharis Cid, y como cualquier familia empezaron a convivir los padres de ambos. De inicio sólo se veían en reuniones a las cuales Sharis acudía con su entonces pareja Isaías Gómez (q.e.p.d.), pero todo cambió a raíz de la muerte de este señor, pues Sharis comenzó a refugiarse cada vez más en su hija, su nieta y su yerno (Brandon), incluidos sus consuegros Gaby y Arturo”, detalló la persona citada por la revista.

Según ese relato, Gaby siempre se llevó muy bien con Sharis y trataba de incluirla en todos sus planes para que se distrajera, pero todo cambió a raíz de que Ortiz notara una cercanía inusual entre Cid y Arturo Peniche.

El punto más bajo llegó con la pandemia de COVID-19, pues Gaby se infectó y tuvo que quedarse en CDMX mientras que Arturo permaneció en el rancho que tienen en Guanajuato.

La fuente citada por TV Notas indicó que Peniche solo estuvo al pendiente de Gaby los primeros días de su enfermedad y después se enfocó en atender a sus hijos, nietos e invitados al rancho.

Y es que pocos días después llegó al lugar Brandon con Kristal y Sharis Cid.

“La señora llegó con maletón y todo, parece que lo tomó como vacaciones, se puso a subir videos en redes del desayuno, de las carnes asadas que preparaba Arturo, de las actividades del día, haciendo ejercicio en top y tomando el sol en un bikinazo”.

Y fue esa actitud de Sharis la que molestó profundamente a la esposa de Peniche.

“Gaby no soportó que Sharis le coqueteara a su marido en su propia casa durante su ausencia, que se anduviera paseando con poca ropa y asoleándose en bikini , eso ya es una burla para cualquier mujer; esta señora no tiene ningún pudor”.

Al parecer, cuando Peniche regresó a CDMX su esposa lo enfrentó y comenzaron los pleitos que derivaron en la separación, pues en julio el actor decidió volver solo a su rancho.

Las palabras de Arturo

Después de revelar en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que estaba separado de su esposa, el actor habló hace unos días en su canal de YouTube para explicar su situación.

Si bien dejó en claro que ama a Gaby Ortiz y no descartó una reconciliación, no sabe hasta dónde llegará su situación

“Me quito por amor, un rato, no sé si esto se vaya a solucionar, no sé si sea una ruptura para siempre, pero prefiero que lo escuchen de mí y no de nadie que pueda manipular la información y que sobre todo lo haga con dolo”.

