“Voy a demandar”: Arturo Peniche reaccionó furioso a la versión de que Sharis Cid causó el fin de su matrimonio

El actor Arturo Peniche rompió el silencio ante las versiones que señalan a su consuegra, Sharis Cid, como la responsable de su reciente separación (Foto: captura de pantalla de Arturo de Pantalla)

El actor Arturo Peniche rompió el silencio ante las versiones que señalan a su consuegra, Sharis Cid, como la responsable de su reciente separación, por lo que anunció que emprenderá acciones legales en contra de la publicación mexicana que publicó “un reportaje inventado con tanto dolo” acerca de su ruptura matrimonial y que se encarga de violentar a las mujeres de su vida.

El protagonista de varias telenovelas mexicanas se ha visto envuelto en la polémica desde que anunció de manera sorpresiva su separación con Gaby Ortiz, con quien llevaba 38 años casado. Días después se supo, de voz del mismo histrión, que sí tiene “un trance complicado” que busca resolver, aunque está consciente que la conciliación podría no ocurrir.

Tras los comentarios de Peniche, la revista TV Notas publicó una historia documentada por una fuente cercana a la pareja desde hace 15 años, que responsabilizó a la también actriz Sharis Cid como un factor clave en la fractura amorosa.

El escándalo creció tras conocerse esta versión y Arturo Peniche también decidió pronunciarse sobre esta versión en contra de él, su esposa y consuegra.

Arturo Peniche respondió a la versión que responsabiliza a Sharis Cid de su separación

El actor nuevamente se confesó con la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien contó el giro que tomará este nuevo episodio en su vida.

“Sí la voy a demandar y la va a demandar mi esposa y la va a demandar Sharis, porque están lucrando con nuestra imagen y nuestra vida de una forma dolosa absolutamente”, reveló contundente.

En esta conversación, el actor aclaró lo publicado ayer y comentó que sí estuvo Sharis Cid en su rancho de Guanajuato, pero con ella estuvieron varios miembros de su familia, incluyendo a su hijo Brandon Peniche y su aún esposa Gaby.

“Estuvo aquí una semana porque yo las invité. Estuvo su mamá, Sharis, mi nuera, mi nieta, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi esposa, mi yerno, por Dios. Lo peor de todo es que comentan que Sharis se me pase en bikini como si mi esposa en bikini no se viera igual de guapa y preciosa”, comentó en el canal de YouTube de Castañeda.

Destacó que todos los detalles ofrecidos por la revista mexicana están mal contados y sólo fueron publicados para dañar a su familia.

El actor nuevamente se confesó con la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien contó el giro que tomará este nuevo episodio en su vida.

Y recalcó que desde hace muchos años se reservarse su derecho a dar entrevistas y tiene especial cuidado con lo que se ventila en TV Notas a la que calificó como “una revista de porquería”, “gacha y pinche”.

“Yo soy el que los tiene vetados porque no hablan bien de los artistas, siempre están hablando de morbo, sacan a mujeres en traje de baño todo el tiempo, es una porquería de revista y aparte se dan el derecho de violentar a la mujer, en estos momentos en donde requerimos de no tanta violencia en contra de ellas”, comentó molesto.

El actor aseguró que este tipo de publicaciones sólo fomentan la violencia de género y no entiende cómo las personas la compran: “Un hombre escribió poniendo a mi consuegra como a una cualquiera y a mi esposa como una mujer ignorante, no preparada, tonta y si algo tiene Gabriela es ser una mujer muy inteligente, es estudiada, es terapeuta”.

Mencionó que tanto su esposa Gabriela Ortiz como su consuegra Sharis Cid están bien y tranquilas a pesar de lo dicho en la publicación mexicana.

Sharis Cid también se pronunció sobre esta historia después de que recibió varios ataques en redes sociales. “Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así”, comentó para el programa Ventaneando.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Sólo lo hacen por la maldad”: Sharis Cid criticó a revista que la señaló por la ruptura del matrimonio de Arturo Peniche

Acusan a Sharis Cid de provocar ruptura de Arturo Peniche: “Gaby no soportó que le coqueteara a su marido”

Arturo Peniche rompió el silencio y habló de sus problemas matrimoniales: “No sé si esto se vaya a solucionar”