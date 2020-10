“¡Eres una vergüenza para México, Angélica Rivera!”: Elisa Beristain estalló contra la ex esposa de Peña Nieto

Elisa Beristain mostró su indignación con Angélica Rivera (IG: elisaberistain/ Cuartoscuro)

La presentadora Elisa Beristain, titular del programa de YouTube Chisme No Like y de la emisión Chisme en Vivo de EEUU, estalló contra la actriz Angélica Rivera, a quien llamó “hampona”.

Durante la transmisión de este miércoles, Beristain -quien también fuera parte del reality Rica, famosa, latina - comentó ampliamente la información revelada esta semana, según la cual “La Gaviota” y su hermana Adriana habrían obtenido millones de pesos del erario federal gracias a la organización de eventos.

El periodista Salvador García Soto explicó en su columna de El Universal que la empresa Actidea, S.A de C.V, fundada en 2005 y especializada en organización de eventos, recibió contratos millonarios que le otorgaban por adjudicación directa todas las dependencias del gobierno federal, incluidos Los Pinos.

La empresa es propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y, de acuerdo con García Soto, Adriana Rivera operaba para que los socios de la compañía aparecieran como contratistas y cobraran los pagos del erario que compartía con Angélica y sus hermanas.

Angélica Rivera volvió a estar en la mira esta semana

Rivera fue clave para que Actidea obtuviera la exclusividad de los grandes eventos y, según información de Sin Embargo, hasta 2016 había facturado cerca de 500 millones de pesos por eventos de gobierno.

Así que Beristain enfureció al compartir esa información con su audiencia y se preguntó “¿Se le va a juzgar a la cabezona (como suele referirse a la actriz? ¿como premio qué va a regresar a las telenovelas?”.

“A la gente no le importa”, señaló su compañero Javier Ceriani. “Es triste, pero bueno”.

Elisa señaló que ante esas cifras “la Casa Blanca quedó chiquita”.

El sexenio pasado Rivera enfrentó un escándalo por la "Casa Blanca" (AP)

Y es que Rivera estuvo en el ojo del huracán el sexenio pasado cuando se supo de su casa con valor de 7 millones de dólares (más de 80 millones de pesos), que ella aseguró haber comprado con los ahorros de su trabajo en televisión.

La furia de Elisa no terminó ahí, pues se lanzó con todo contra la “Gaviota”.

“ Esta hampona, actriz de medio pelo, le entró vendiendo su cola y desfalcando al gobierno el erario público de los mexicanos”.

Además aprovechó para enviarle una advertencia.

“Pena te debería tratar de volver a las telenovelas. Eres un vergüenza para México, Ángelica Rivera y el día que te encuentre en Los Ángeles, donde vives, en algún restaurante, ahora que se levante la pandemia, me vas a escuchar, ratera”.

Beristain advirtió que encarará a Rivera cuando se la encuentre en Los Ángeles (IG: elisaberistain)

Y es que Beristain, esposa del empresario y productor musical Pepe Garza, dijo que no le extrañaba una situación así por parte de los políticos, “pero que esta vieja, gozando del cariño, de la popularidad que tenía por medio de las telenovelas, del cariño de la gente buena de México, hayas hecho esto, vergüenza ajena das”.

Contra Panini

No es la primera ocasión que Elisa lanza un fuerte mensaje durante la transmisión de su programa.

El pasado mayo exigió a Karla Panini, la ex Lavandera, que dejara de acercarse a su marido.

Elisa Beristain advirtió a Karla Panini que deje de mandarle mensajes a su esposo (IG: elisaberistain/mainfluencersmx)

“A mí lo que más me molesta, no es que yo sea una mujer celosa, pero ¿cómo empiezan estas dizque comadres amigas a involucrarse con las parejas de otras mujeres? primero se hacen las víctimas, como me quedó más claro cómo tratabas de manipular a mi marido, no porque yo piense que ella quiera o pueda quitarme a mi marido... de gente así la verdad entre más lejos la mantengas de tu vida (mejor)”, detalló.

“En verdad que no está padre que a tu marido una persona con estos procederes, que nos ha quedado claro no solo a México, esto ya es una situación internacional”, añadió Beristain antes de dejarle claro un mensaje a Panini: “No te quiero cerca de mi marido”.

