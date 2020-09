“Me invitó Angélica Rivera”: Eduardo Verástegui habló de aquel polémico viaje junto a Peña Nieto en el avión presidencial

Eduardo Verástegui contó su versión sobre la polémica que se desató por su viaje en el avión presidencial (IG: eduardoverastegui)

Fue a principios de octubre de 2016 cuando se desató un escándalo que involucró a Eduardo Verástegui con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pues se supo que el actor había viajado en el avión presidencial.

Aristegui Noticias publicó un artículo titulado “Viaja EPN con familia y amigos en giras internacionales” y en un apartado se informó que en febrero de ese año Peña Nieto, su entonces esposa, Angélica Rivera, y cuatro de sus hijos viajaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, para despedir al Papa Francisco, pero lo que más llamó la atención fue otro pasajero del avión presidencial: Verástegui.

El mismo portal compartió un par de fotos de Eduardo a bordo de la aeronave, una ocupando el asiento del presidente y otra más, con una copa de vino en la mano, y con EPN de fondo.

Años después de la polémica, Verástegui contó su versión de los hecho e incluso acusó al sitio de Aristegui de haber mentido.

“Angélica (Rivera) me invitó a despedir al Papa Francisco en Ciudad Juárez” , contó en una entrevista para el programa de YouTube Chisme No Like.

Verástegui contó en "Chisme No Like" qué ocurrió detrás de ese polémico viaje

Verástegui recordó su labor con una fundación para recaudar fondos destinados a apoyar a personas en pobreza extrema y cómo a través de esa organización tiene una reunión con el Papa en turno cada año.

“Cuando el Papa Francisco va a México, literalmente yo como periodista agarré mi teléfono y estaba reporteando todas las actividades”, detalló a Elisa Beristain, la presentadora de Chisme No Like. “Para mí era muy importante que el Papa estuviera en México”.

Según su relato, Angélica Rivera lo vio en una misa en la Basílica. “Me invita a despedir al Papa en Ciudad Juárez, yo iba con un grupo de, no sé, 20 periodistas. Iba hasta atrás con un grupo de periodistas que iban a cubrir este evento que era la despedida. Llegamos a Ciudad Juárez, tuve la oportunidad de platicar con el Papa largo y tendido, le pedí que no dejara de rezar por los jóvenes de México. Regresamos y eso fue todo”.

Verástegui lamentó la ola de comentarios y versiones que se desataron a raíz de la publicación de las imágenes. “Es muy fácil difamar, decir cualquier cosa. Llega un momento en que no quieres ni siquiera aclarar. Si quisiera hacerlo tendría que estar en entrevistas todos los días cuando hay mucho por hacer, que digan lo que digan, total, Dios sabe quién es uno y al que tengo que rendir cuentas es a Dios”.

Junto al Papa Francisco (Instagram:eduardoverastegui)

El actor, sin embargo, sí dejó en claro que toda las versiones alrededor fueron “puras mentiras”, pues solo hizo un viaje en el avión presidencial para despedir al Papa y “se acabó”. Entonces se refirió al artículo publicado en el sitio de la periodista.

“Aristegui sabía perfectamente que fui solamente a un viaje”, señaló el actor, quien dijo que el vocero de Los Pinos le pidió que escribiera un párrafo explicando lo que ocurrió.

Además reveló que las fotos le fueron robadas, pues él se las había tomado solo para su uso personal y para compartir con su familia.

Angélica Rivera fue la que invitó a Verástegui al viaje en el avión presidencial (Especial)

“De pronto me roban las fotos y Carmen Aristegui pone una de la fotos con un titular que dice ‘Los viajes del presidente por todo el mundo en el avión presidencial con sus amigos’. Eso es una mentira, cuando ella sí sabía realmente porque le escribí yo ese párrafo donde decía ‘fui a Ciudad Juárez invitado por Angélica a despedir al Papa Francisco, como católico devoto, fue una atención’ ya que estaba yo de alguna manera hasta cubriendo el evento como si fuera un periodista, un reportero más, un católico cubriendo las actividades del Papa. Se me hizo de muy mal gusto que pusiera ese titular... hubo mala intención”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La vida después de Peña Nieto: Angélica Rivera reapareció feliz y cantando junto a una de sus hijas

Así defenderá Eduardo Verástegui a los hispanos en EE.UU.

Escándalo en México: el presidente Peña Nieto usó el avión presidencial para viajar con familiares y amigos