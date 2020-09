“Angélica Rivera tenía para comprar la Casa Blanca”: Cepillín defendió a la ex esposa de Peña Nieto

Cepillín defendió a Angélica Rivera por el asunto de la Casa Blanca (IG: cepillintv / Especial)

El payaso Ricardo González “Cepillín” salió en defensa de Angélica Rivera, quien durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto fuera objeto de ataques por la compra de la denominada “Casa Blanca” (una propiedad de más de 80 millones de pesos).

Durante una entrevista con varios medios (que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes), Cepillín habló de diversos temas, como su trabajo en el Cuarentenorio cómico, sus shows para narcotraficantes, Kate del Castillo, ex presidentes de México y “La Gaviota”, como se conoce a Rivera.

El payaso comentó que muchos narcotraficantes lo trataron mejor que varios políticos, aunque reconoció que no todos los ex presidentes se mostraron mal con él.

“López Obrador me saludó como si me conociera de toda la vida y yo igual a él, Peña Nieto ni las gracias, otro que se portó bien conmigo fue López Portillo, que me dio su amistad, Salinas de Gortari en su tiempo”.

Cepillín no tuvo la misma impresión de Enrique Peña Nieto que de Angélica Rivera (Foto: Cuartoscuro)

Al tocar el tema de Presidencia, Cepillín recordó que dio dos espectáculos en Los Pinos y Peña Nieto “ni las gracias, en cambio la Gaviota buena onda”.

Entonces le preguntaron sobre el escándalo de la “Casa Blanca” y fue ahí que defendió a la actriz.

“La Casa Blanca es mucho cuento lo que le hacen, ganó tanto dinero en las novelas, miren un día don Emilio Azcárraga (dueño de Televisa) llegó a decirme: ‘¿qué quiere? ¿Quiere que le regale una casa?’, así era don Emilio, un hombre brillantísimo; imagínate a Angélica Rivera que hizo tantas novelas. No nada más tenía para comprar una Casa Blanca, era para comprar una casa de todos los colores y le achacan a que fue la mujer del presidente pero no creo que haya sido dinero de la presidencia con el que hizo la Casa Blanca”.

La plática se dirigió entonces hacia Kate del Castillo, de quien Cepillín dijo: “La fregadita vive en Beverly Hills, y ha sido Reina del Sur y del Norte, del Este y del Oeste, y de todas partes y siempre se queja, ya demandó al Gobierno del pasado y ahora está demandando al actual, pobrecita, se va a quedar demandando, pero qué bueno que ya le dio trabajo a su papá, hasta ahora le dio trabajo a don Eric del Castillo”.

Cepillin cree que Rivera sí tenía dinero para comprar la famosa "Casa Blanca" (Foto: Cuartoscuro)

Descartó la existencia de un catálogo de actrices en Televisa para “ofrecerlas” a publicistas, como Kate lo afirmó en la miniserie Cuando conocí al Chapo.

“Ese es puro cuento. Hay catálogos no de ahorita. Es como cuando la gente va y hace casting”, señaló Cepillín, quien no descartó haber sido parte de alguno en donde obtuvo trabajos de publicidad.

Con narcos

La entrevista de Cepillín ya había dado de qué hablar por insistir en que ofreció espectáculos infantiles contratado por todos los más famosos narcos mexicanos, excepto Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cepillín se refirió a las revelaciones que hizo hace meses

Dijo que Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” y Rafael Caro Quintero contrataron sus servicios y que él nunca investigaba a las personas que solicitaban sus shows. “Ni modo que tú preguntes ‘¿oiga, a qué se dedica? ¿es narco? no voy’. Llegas y (te das cuenta) ‘yo lo he visto en la tele, lo he visto en las fotos’”.

“Es que ellos también tienen hijos”, añadió el payaso sobre aquellos espectáculos para narcos.

