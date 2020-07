“Aquí seguiré hasta que salga”: Yadhira Carrillo a un año del encierro de Juan Collado

La actriz Yadhira Carrillo ha estado presente cada semana en el centro penitenciario y no pierde la esperanza de volver a reunirse con su esposo.

Juan Collado cumplió este mes un año preso en el Reclusorio Norte, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Durante este mismo tiempo, la actriz Yadhira Carrillo ha estado presente cada semana en el centro penitenciario y no pierde la esperanza de volver a reunirse con su esposo.

Durante este tiempo, la famosa se ha encargado de defender con uñas y dientes al abogado conocido por defender a los políticos mexicanos y hacer declaraciones en torno al caso.

Fue así que a un año de la detención de Collado, Carrillo agradeció el apoyo que ha recibido y explicó los métodos que adoptaron para no perder el control.

“Y aquí seguiré hasta que él salga”, resaltó la protagonista de melodramas mexicanos.

“Nos ha unido mucho más que antes. Siempre nos llevamos bien y estuvimos bien, ahora ha alcanzado un nivel precioso de relación. Él está muy agradecido, su familia está muy agradecida conmigo y yo con ellos porque no hay nada más bonito que tener una familia”, mencionó en entrevista con los medios afuera del reclusorio ubicado al norte de la Ciudad de México.

Mencionó que han encontrado la forma de ser felices a pesar de la adversidad: “Él y yo vamos a vivir el aquí y el ahora, porque depende de cada ser humano ser feliz en donde está, no tienes que estar en un lugar para ser feliz, tiene mucho que ver en la forma como manejas la cabeza, la mente, el inconsciente”.

“Tratar de hacerle entender al inconsciente porque el estar aquí te hace sentir que formas parte y no, ni él ni yo formamos parte de esto, este no es un lugar para una persona como él, como yo, que nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, que nunca le hemos pedido nada a nadie, más bien hemos dado todo lo que hemos podido”, agregó

Yadhira Carrillo sostuvo que las autoridades ya comprobaron que no existe nada en contra de Juan Collado, pero la llegada del coronavirus ha complicado el caso y hasta pone en peligro la salud del defensor conocido por su amistad con personalidades reconocidas en México.

“Ya lo revisaron y se nos atravesó el COVID-19, sino Juan ya estaría afuera. Su investigación salió intacta y perfecta como es él. Lo admiro y lo seguiré admirando toda mi vida”, recalcó.

Juan Collado cumplió este mes un año preso en el Reclusorio Norte, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. (Foto: Cuartoscuro)

Destacó que aún preso, su esposo se ha encargado de ayudar en las defensas de otros detenidos de manera injusta en el Reclusorio Norte, donde tiene una conducta intachable.

Sobre el riesgo de infectarse del coronavirus, la actriz dijo: “Siempre tienes miedo de que se contagie porque ha habido muchos contagios de COVID-19, muchos muertos, y sabemos que Juan es un paciente vulnerable porque tiene problemas de pulmón, de corazón, es hipertenso. Para toda la familia, para mí y para él, saber que en cualquier momento pase cualquier cosa”.

El conocido como “El abogado del poder” fue detenido el 9 de julio del 2019 en un restaurante en la Ciudad de México.

Fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de empresas fantasma en Querétaro y Nuevo León.

Desde entonces Yadhira Carrillo ha permanecido junto a su esposo a pesar de las adversidades de las visitas al Reclusorio Norte.

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)

La salud de Collado y Carrillo se ha visto afectada desde que fue arrestado. En el caso de la actriz se le desencadenó el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar los sonidos.

“Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”, informó la famosa mexicana en entrevista con Ventaneando.

