Yadhira Carrillo contó por qué decidió no tener hijos con Juan Collado: “Yo así estoy muy tranquila”

Yadhira Carrillo y Juan Collado, su esposo(Foto: @yadhiracarrillo)

Si bien su vida familiar se vio afectada tras el arresto de su esposo, Juan Collado, la actriz Yadhira Carrillo se encuentra satisfecha con las decisiones que tomó, como el dejar atrás su carrera en la televisión y no haber tenido hijos con su esposo.

En una reciente entrevista que concedió a varios medios de comunicación, como Suelta la Sopa y Sale el Sol, a las afueras del Reclusorio Norte (donde Collado está preso desde hace más de un año), Carrillo descartó tener planes para volver a la televisión.

“Desde que me casé estoy todo momento en casa con Juan, con mis perros, es lo mismo, sigue siendo lo mismo… mi vida es esa, así me gusta mi vida, haciendo lo que hago, soy una mujer de casa, siempre estoy en mi casa”, explicó.

Yadhira comentó que sí llegó a hablar con Collado sobre la posibilidad de tener hijos (foto: ig yadhiracarrillo)

Durante la charla le preguntaron a Carrillo si en algún momento había hablado con Collado sobre la posibilidad de tener hijos, a lo que respondió:

“La verdad es que sí, pero Juan ya tiene sus hijitos y yo así estoy muy tranquila. La verdad es que me ocupo de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Dios me hizo nacer para ayudar a los que yo pueda ayudar. Vamos por la calle y vemos a los perritos debajo de la lluvia, golpeados, maltratados, flacos de que no han comido y los subimos e inmediatamente se les atiende y son perros felices, muy felices, sanos, esperando encontrar a una familia. A eso me dedico ahora”.

En la charla también surgió el tema de por qué Yadhira no usa con frecuencia sus redes sociales, pues en Instagram, por ejemplo, su última publicación fue realizada en diciembre de 2018.

La empresaria lamentó que haya personas que solo buscan atacar a través de las redes y por eso no las usa con frecuencia.

También explicó por qué no usa redes sociales

“La verdad tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente, pero no toda la gente es buena, entonces a veces en las redes sociales atacan horrible a las personas y no me parece conveniente que tu seas una persona que con cariño y muy amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas, que le puedes ayudar a otras personas, y de repente te atacan, estás muy expuesta y me parece muy peligroso porque no toda la gente es buena, entonces yo muy, muy cerradita, no me gusta que nadie sepa nada de mí. Mi vida es como la de cualquier señora, es muy simple, soy una señora de casa cien por ciento desde chiquita”.

Por ese motivo, Yadhira aprovechó para aconsejar a la gente que eviten usar redes sociales.

“Es mejor no tenerlas, es un consejo que doy. Es mejor que te pongas a trabajar sin que nadie sepa y que ayudas a la gente, a los animales y a las personas que necesitan en lo que puedas más que estarte exhibiendo en las redes sociales, qué comes, qué te pones, dónde estás, qué maquillaje traes. Creo que es un momento en que tenemos que ayudar a las personas y a los animales, a los niños, a los viejitos, a la gente que necesita”.

Yadhira y Collado se casaron en 2012 (Foto: Cuartoscuro)

A Yadhira también le preguntaron sobre Tania Ruiz, la novia de Enrique Peña Nieto, quien es cercano a Collado, pero evitó responder.

“Justamente por este tipo de preguntas es que no debes contestar, porque entonces eres el medio para hacer prensa amarilla, entonces es mejor así”, señaló.

