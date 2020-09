Leticia Calderón habló de Juan Collado y negó tener algún contacto con Yadhira Carrillo

La actriz Leticia Calderón se ha mostrado muy accesible en torno a la situación de Juan Collado (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

Mientras el panorama parece complicarse para el abogado Juan Collado, su ex esposa, la actriz Leticia Calderón se ha mostrado muy accesible en torno a su situación y refrendó que siempre lo procura por el bien de los hijos que tienen en común.

La protagonista de varios melodramas mexicanos fue cuestionada sobre los nuevos delitos que las autoridades mexicanas buscan imputarle al padre de Luciano y Carlo.

“Es complicado, a nadie se le desea esta situación”, comentó Calderón ante los medios que le preguntaron sobre la nueva situación legal de Juan Collado.

Aunque la actriz aseguró que no conoce mucho del proceso, sí aceptó que mantiene una comunicación estrecha por el bien de sus hijos y sólo platican cosas referentes a ellos para no agobiarse con temas negativos.

La actriz aseguró que el contacto entre su ex esposo e hijos ha sido estrecho a pesar de que él continúa preso en el Reclusorio Norte

“Hemos hablado y sabe que lo apoyo, sobre todo con los hijos, el cuidado, con la atención, con la educación y eso siempre lo ha reconocido. Ha hablado de vez en cuando con los niños últimamente, pero no tocamos tanto el tema. Él está muy tranquilo, está muy pegado a Dios y con la esperanza que todo esto se solucione”, aseguró la también villana en telenovelas mexicanas.

Resaltó que no conoce mucho ni del proceso legal o del deterioro de la salud de Juan Collado: “Realmente cuando hablo con él trato de que no sean noticias negativas; siempre me pongo a platicar de los niños para entretenerlo un poco y tampoco le hablo de la adolescencia de los niños ni por lo que estoy pasando para no preocuparlo”.

Aseguró que el contacto entre su ex esposo e hijos ha sido estrecho a pesar de que él continúa preso en el Reclusorio Norte, por lo que no descarta que en un futuro ellos puedan asistir al centro penitenciario a reunirse con su padre para seguir con las convivencias.

“Siempre les agrada que su papá les hable porque es su papá. Ojalá pudiera hablar más seguido, pero sí les gusta, se emocionan... Siempre ha existido esa posibilidad (de visitarlo en el Reclusorio Norte), siempre han tenido el deseo de ir a ver a su papá, pero no podemos nada más ir a formarnos, anotarnos en la lista y entrar. No es tan fácil. Siempre estoy a la espera de que Juan me llame y me diga que se los lleve y yo feliz de la vida. Entiendo que es por su seguridad”, dijo ante los medios de comunicación que la abordaron a la salida de Televisa.

Leticia Calderón reiteró que se ha hecho cargo del cuidado y manutención de sus hijos, tema que no le preocupa mucho porque desde siempre ha trabajado y ahora comienza un nuevo proyecto televisivo, aunque en el pasado sí aceptó que ha tenido dificultades económicas y hasta puso en venta su departamento en Acapulco.

Fue tajante al asegurar que no existe ninguna relación con la ahora esposa de Juan Collado, la también actriz Yadhira Carrillo.

Juan Collado (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó una audiencia el pasado domingo para imputarle el delito de defraudación equiparada a Juan Collado.

Las autoridades mexicanas desahogaron formalmente las pruebas para acusar a Collado Mocelo de evasión de impuestos por 36 millones de pesos. Este señalamiento está basado en la investigación y venta irregular de un terreno en el estado de Querétaro, donde presuntamente se triangularon recursos por 156 millones de pesos.

Con ésta, ya son tres imputaciones contra Juan Collado, también llamado “abogado de la mafia del poder” por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que ha sido defensor de figuras públicas de alto perfil como Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo; Carlos Ahumada, empresario argentino; Diego Fernández de Cevallos, miembro histórico del Partido Acción Nacional (PAN), y Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex mandatario mexicano, Carlos Salinas.

