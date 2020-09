Vicente Fernández conoció a su nuera, la “Kim Kardashian de Tepatitlán”

Mariana González es propietaria de una boutique en Jalisco y lleva algunos meses de relación con Vicente Junior (Foto: Instagram)

Una nueva integrante ha llegado a la llamada dinastía Fernández, se trata de Mariana González Padilla, la mujer que se encuentra viviendo un romance con Vicente Fernández Jr., justo en este momento en que la vida personal del cantante se encuentra en tela de juicio ante una denuncia por presuntos tocamientos inapropiados contra una menor de edad.

La empresaria de la industria de la moda, de 37 años, conoció este sábado a su suegro, el señor Vicente Fernández, y no perdió la oportunidad de capturar el momento para plasmarlo en sus redes sociales.

Todo parecería indicar que el mayor de los hijos del emblemático charro mexicano ya encontró de nuevo el amor y la relación va en serio, pues llevó a su nueva pareja a conocer el rancho “Los tres potrillos”, de la familia Fernández en Jalisco.

Para presentar a su nueva pareja ante su padre, Junior la llevó al rancho donde creció (Foto: Instagram)

“Un grande, su sencillez fue increíble, un placer estar y saber más de usted, de su vida, cómo fue que llegó a ser un ídolo de México. Un hombre espectacular con tantos dones que Dios le dio, agradezco sus atenciones. Un grande de México Don Vicente Fernández, escucharlo cantar un honor. Amor, gracias por hacerme parte de tu familia” , compartió en su publicación de Instagram la exuberante mujer, quien ha sido apodada “la Kim Kardashian mexicana” por su notable parecido en anatomía y estilo con la influencer estadounidense.

Según se supo, el legendario cantante de canciones como Estos celos y Lástima que seas ajena, interpretó varias canciones en honor a la nueva integrante de la familia de artistas que cuenta además con intérpretes como Alejandro Fernández y, recientemente, Álex Fernández

“Ya salí de con mi suegrito tan lindo, tan hermoso, es una súper, súper persona, me enseñó sus canciones, me preguntan por mi suegrita, no estaba ahí”, dijo la fashionista al referirse a doña Cuquita, la esposa del charro cantante y patriarca de la familia.

Algunos de sus seguidores criticaron que Vicente Fernández tomara de la cintura a la joven (Foto: Instagram)

En el par de imágenes que Mariana compartió se puede apreciar a Vicente hijo vistiendo una camisa azul de manga larga, un pantalón oscuro, gorra y zapatos cafés, mientras que el padre utiliza una camiseta blanca, pantalón oscuro de vestir y zapatos negros, y ella un jumpsuit color verde pistache y botas negras.

Luciendo de lo más contentos, los tres aparecen sonriendo, Vicente Jr. mirando a la cámara del celular y “don Chente” viendo a su nuera a los ojos mientras sonríen juntos.

Mariana es conocida en las redes sociales como “la Kardashian de Tepatitlán”, localidad de Jalisco de donde es oriunda, esto por sus cirugías estéticas que la mujer ya ha admitido en televisión.

La también modelo es entusiasta de la ropa ceñida y extravagante (Foto: Instagram)

Tras la publicación de la imagen del encuentro con Vicente Fernández papá, algunos de sus seguidores la tacharon de “ser una mujer interesada”, pero ella omitió estas opiniones y continuó contestando comentarios positivos.

Además, hubo quienes aseguraron que el suegro y la nuera habían hecho muy buen click, pues en la fotografía vemos que Don Vicente la tiene bien tomada de la cintura y la mira fijamente a los ojos, lo que dio mucho de qué hablar para otros usuarios.

Mariana comparte ciertos rasgos físicos y de personalidad con la influencer estadounidense Kim Kardashian (Foto: Instagram)

“Eres muy hermosa, pero por respeto no hubiera subido la segunda foto, bueno mi humilde opinión, con esta juventud hacen lo que quieren. Saludos” , comentó una de sus casdi 500 mil seguidores en Instagram, a lo que la también modelo contestó defendiéndose:

“Pues de verdad qué mente tan cochambrosa la de usted que no sé qué pensó. El señor fue muy respetuoso, cada quien piensa como tiene”, expresó.

Vicente hijo entabló su relación con Mariana González recientemente. El hijo mayor de Vicente Fernández se ha casado y divorciado dos veces, primero con Mara Patricia Castañeda y después con Kary Ortegón, con quien actualmente mantiene una mediática pelea legal.

