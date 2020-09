Las impactantes imágenes de la “Kardashian mexicana”, la novia de Vicente Fernández Jr. que presume ser “una mujer fabricada”

(Foto: Instagram de Mariana González Padilla)

Vicente Fernández Jr. y Mariana González Padilla han robado miradas desde hace unos meses por el sólido romance que sostienen, pero es ella quien en más de una ocasión ha acaparado la atención porque, además de ser considerada la “Kardashian mexicana”, ha revelado en más de una ocasión que su imponente físico es producto cirugías estéticas.

La modelo y empresaria es muy activa en su cuenta de Instagram, donde constantemente presume su rostro y su figura tonificada que roba suspiros, así como los últimos modelos de su negocio Dashans Boutique.

La “Kardashian mexicana” cuenta con más de 556 mil seguidores, quienes constantemente disfrutan de sus sensuales publicaciones y también las más amorosas al lado de su actual pareja, el hijo del cantante Vicente Fernández.

Ya sea en bikini, con selfies en el auto y en cálidos abrazos con su famoso novio, son las publicaciones más habituales de la joven que en poco tiempo ha conquistado a sus seguidores y que ya confesó su secreto detrás de su belleza.

Esta semana Mariana González Padilla habló del retoque de lipoescultura a la que se sometería y se sinceró sobre los diversos procesos estéticos que ha tenido para conseguir la figura de impacto que tiene.

“Yo siempre lo he dicho, soy una mujer fabricada, soy una mujer hecha, soy una mujer toda operada, soy pura producción que todo es arreglado, que todo esto que ven lo logro a base de estarme haciendo cosas desde mis ojos, mi nariz es natural, los labios, mi cuerpo”, contó desde sus historias de Instagram.

“Todo lo que ven está operado”, añadió en la misma red social, en la que también dio algunos consejos para conseguir su físico de impacto.

“Todas podemos estar iguales o hasta mejor, porque todo es cirugía plástica, mi doctor es muy bueno”, añadió Mariana.

Aseguró que pude asesorar a las interesas en conseguir un cuerpo escultural en materia de cirugías estéticas y hasta encaminarlas con un buen especialista, el mismo que la ha apoyado en todas y cada una de las intervenciones que tiene en su cuerpo.

Aunque sabe que su cuerpo está “fabricado” por las intervenciones quirúrgicas, sí aceptó que tiene otros dos secretos: “Soy 80 por ciento cirugía, 20 por ciento noches de pasión y buena genética”.

Mariana también es partidaria de los filtros en las fotos, historias y videos publicados en Instagram, por lo que defendió su uso y que le ayudan a mejorar su nariz o cambiar el color de sus ojos: “Como ven todo son filtros, te pone los ojos más claritos, más linda, la nariz más finita”.

En una entrevista con Ventaneando, la joven ya había hablado de los procedimientos y arreglos que ha hecho a su físico: “Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba. Y fue algo lindísimo porque el que te quiere está en las buenas y en las malas. Y pues, es algo en donde no estás arreglada, está en tu peor. Y yo estoy enamorada de todo ese tipo de detalles”.

Por su creciente popularidad también ha recibido críticas, así que ya lanzó una advertencia para todos aquellos que comenten cosas negativas o agresiones sobre sus publicaciones.

“Así que mejor no me sigan o de plano no digan cosas feas”, sentenció.

