″¡Acabo de ver un OVNI!”: José Ron compartió con sus seguidores su inusual experiencia

Primero fue con unos mensajes en Twitter y después mediante un video en sus historias de Instagram el actor José Ron compartió su experiencia de haber visto un OVNI.

“¡Acabo de ver un OVNI¡ ¡Y es neta! ¡Es real! ¡No mam*s!”, escribió el domingo por la madrugada en su cuenta de Twitter, lo que le dejó más de 200 mensajes por parte de sus seguidores.

“Sí, ya sé que muchos no me van a creer, pero ¡me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!”, señaló en otro tuit.

Y si bien es cierto que algunos comentarios pusieron en duda al actor, también hubo decenas de mensajes que lo apoyaron, pues algunos de sus seguidores compartieron experiencias similares.

Sus mensajes en Twitter sobre su avistamiento

Pero el asunto no quedó ahí, pues horas más tarde, en Instagram, Ron subió un pequeño clip en donde abundó sobre su experiencia.

“Sé que muchos no me van a creer y seguramente van a decir este güey qué, pero como hoy les puse en la madrugada en mi Twitter y nadie me puede decir lo contrario porque me tocó, porque me consta, porque lo vi con mis ojos. Me tocó ver un OVNI, vi cómo se movía, cómo desaparecía. Cañón, neta”, comentó Ron aún un poco sorprendido por la experiencia que vivió.

Además del asunto del objeto volador, el nombre del actor dio de qué hablar la semana pasada cuando se confirmó que ya no es exclusivo de Televisa, la empresa donde desarrolló su carrera desde 2004 y en la que se convirtió en figura.

José Ron aceptó que ya no es exclusivo de Televisa (IG: joseron3)

El actor reveló que desde el año pasado perdió su exclusividad y ya en Te doy la vida trabajó sin ese beneficio. También comentó que no estará en la próxima telenovela de Juan Osorio, contrario a lo que se había mencionado hace algunas semanas.

Otro caso

El actor no es el primero en comentar sus avistamientos.

Roberto Palazuelos también ha hablado del asunto. Lo hizo primero en su reality, en donde explicó que su experiencia más fuerte ocurrió en Tepoztlán y en semanas recientes ha abundado sobre el tema.

Roberto Palazuelos también ha visto OVNIS

“La primera vez que vi fue en 1993 en el Cerro de la Luz, en Tepoztlán. Yo ni creía en ellos, pero los vi a la una y media de la mañana. De ahí pasaron doce años y volví a ver en el 2005, que fue el avistamiento más impresionante porque los vi durante mucho tiempo. Me pasaron por encima, era a plena luz del día”, comentó al programa De Primera Mano.

Palazuelos atribuyó la presencia de los objetos voladores al hecho de que en el cerro se encuentra una “base” que se conecta con el volcán Popocatépetl y habrían elegido ese sitio por la energía que se genera.

“Bajan en diagonal hacia la Tierra, y no planos. Se ladean, es una cosa muy impresionante. Ya no pude ver la tecnología que tienen con la que penetran en la Tierra, ya no lo pude ver, porque me lo impidió la montaña. Pero entendí por qué tienen la base ahí. Precisamente para que quien los está viendo bajar no logre ver cómo manejan una tecnología en la que pueden transmutar la materia y entran. Esta gente lo que pasa es que tiene tecnología más avanzada que nosotros. Transmutan materia, en vez de radios usan la telepatía, la telequinesis, porque sus cerebros han desarrollado eso”, explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

José Ron rechazó a Televisa: no estará en la próxima telenovela de Juan Osorio

“Puedo hacer lo que quiera”: José Ron confirmó que ya no es exclusivo de Televisa

Adiós Televisa: José Ron dejó de ser exclusivo de la empresa tras una década, aseguró Alex Kaffie