“Puedo hacer lo que quiera”: José Ron confirmó que ya no es exclusivo de Televisa

El actor José Ron confirmó que ya no es exclusivo de Televisa, la empresa donde desarrolló su carrera desde hace más de 15 años.

El interés sobre el galán de telenovelas cobró fuerza luego de que el periodista Alex Kaffie revelara en el programa Aquí contigo el cambio en el estatus laboral de Ron.

Según Kaffie, fue el pasado viernes cuando ejecutivos de la empresa se comunicaron con Ron para informarle. “Le hicieron la notificación que deja de ser exclusivo y puede trabajar donde se le apetezca, donde mejor le acomode... para que nos demos cuenta que nadie es indispensable”, aseguró. “Nunca imaginamos que después de darle tres grandes éxitos a Televisa prescindieran de él”, añadió Alex, quien dijo que José tenía una década siendo exclusivo de la televisora.

Aunque Ron no había dado declaraciones sobre el asunto, la madrugada de este martes respondió a preguntas de sus seguidores en Instagram, entre las cuales surgió el tema de su relación con Televisa.

Ron debutó en Televisa hace más de una década (Instagram)

Después de hablar, por ejemplo, de su gusto por la música y por qué decidió tocar la batería, Ron respondió a una pregunta acerca de si seguía siendo exclusivo de Televisa. (La exclusividad es una mensualidad que la empresa otorga a algunos de sus empleados aun cuando no estén activos en algún proyecto).

“No, por supuesto que no (soy exclusivo), y creo que no es ningún secreto”. respondió.

A diferencia de lo comentado por Kaffie, Ron dio a conocer que el fin de su exclusividad con la empresa se dio desde 2019.

“Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera. De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo, no era un secreto y no entiendo por qué tratan de preguntar”.

La información causó sorpresa porque Ron fue durante más de una década una de las figuras de Televisa.

Fue uno de los protagonistas de la nueva versión de "Rubí" junto a Camila Sodi

Desde que debutó en 2004 en Mujer de Madera, el trabajo de Ron en la televisora fue constante, con un proyecto por año, aproximadamente.

De hecho, apenas dos años después de su debut en telenovelas se el dio la oportunidad de protagonizar Código postal.

Juro que te amo, Cuando me enamoro, La que no podía amar, La mujer del vendaval, Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María y Enamorándome de Ramón fueron algunos de sus trabajos en Televisa.

En años recientes participó en Ringo y Por Amar sin Ley y este 2020 fue uno de los protagonistas de la nueva versión de Rubí, junto a Camila Sodi.

José Ron protagonizó recientemente la telenovela "Ringo" (Instagram)

También tuvo el papel estelar en Te doy la vida, que registró altos niveles de audiencia. Era desconocido, sin embargo, que en esa producción José Ron ya no fuera exclusivo de Televisa.

Al parecer, la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 ha pegado con fuerza en la empresa televisora.

El pasado mayo Cynthia Klitbo reveló que había terminado su contrato de exclusividad. “Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”, comentó en el programa De Primera Mano.

Y meses más tarde se supo que la actriz Silvia Pinal no había recibido el dinero correspondiente a sus exclusividades como actriz y productora. Según la revista TVNotas, Televisa trataba de negociar con ella para darle únicamente su exclusividad como actriz.

