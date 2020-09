Actor de “El Señor de los Cielos” enfrenta una triste pérdida por el COVID-19

El actor reveló que su padre falleció durante el verano a consecuencia del COVID-19 (Foto: Instagram @raulmijomendez)

El actor Raúl Méndez reveló que su padre falleció debido a las complicaciones causadas por el COVID-19 durante el verano. El actor de “Enemigos íntimos” dijo que su progenitor siempre se mostró en contra de que lo intubaran o lo tuvieran conectado a una máquina para poder vivir.

Fue en el programa de espectáculos De Primera Mano, donde compartió cómo fue uno de los eventos más tristes y complicados de su vida. Así lo dijo Méndez:

Mi padre al final del día superó el COVID, que fue por lo que entró en un principio al hospital, pero bueno se fueron complicando otras cosas, hubo efectos secundarios que él ya no pudo superar

El actor también dijo que su padre salió con mucho ánimo de la enfermedad y que “tenía todo para sobrevivir”. Además, que se encontraba muy tranquilo y que no sufrió ningún dolor ni se quejaba, pero que algo sí tenía muy en claro era que no le agradaba para nada la idea de tener que recurrir a procedimientos como el entubamiento y que siempre llegó a decirle que prefería morir en ese momento para no sufrir:

Él estuvo sus últimas dos semanas en su casa, muy tranquilo, muy en paz, no sufrió para nada, no le hizo falta nada, tenía todo lo que le hacía falta para ‘sobrevivir’, pero creo que él mismo dijo 'yo prefiero irme ahorita y no estar sufriendo por tubos y cosas que le estaban haciendo ahí respirar

Raúl Méndez dijo que su padre actuó como extra en varios de los proyectos en los que él participó (Foto: Instagram @raulmijomendez)

Méndez tenía una relación muy estrecha con su padre, a tal grado de que el señor formó parte del elenco de algunos de sus proyectos como extra tanto, tanto de películas como obras de teatro en las que él participaba:

El proyecto que yo grababa o la película que yo estaba filmando o en la obra de teatro en la que yo trabajaba siempre mi padre estaba presente, o sea no hubo un solo proyecto, es más si me apuras mi padre fue extra en tres películas que yo hice por ahí

Raúl no quedó muy contento por como acabó la primera temporada de Enemigo Íntimo pero dejaron el final abierto para una segunda temporada (Foto: Instagram @raulmijomendez)

Raúl Méndez dijo que a pesar de la tristeza del momento, no se siente sólo ya que su padre “siempre lo acompañará" como lo hizo antes en todos sus momentos, al igual que su madre, quien falleció aproximadamente hace 18 años, y que ahora tendrá la ventaja de que ellos lo van a acompañar a donde quiera que vaya:

Ya desde la muerte de mi madre, que fue hace 18 años, aprendí que el cuerpo te limita a estar en un espacio. Con mi madre y con mi padre ahora tengo la ventaja de que ellos me van a acompañar a donde yo vaya

Raúl fue muy popular por sus interpretación del personaje “Chacorta” en la serie “El Señor de los Cielos” además de ser uno de los personajes principales de la serie de Telemundo, “Enemigo Íntimo” en donde personifica a Alejandro Ferrer, un capitán de la policía en México que tiene la firme intención de vengarse de un cártel de narcotráfico que es responsable del asesinato de sus padres.

La primera temporada fue tan popular que los escritores y productores de la serie decidieron dejar un final abierto para adaptarlo a una segunda temporada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Irina Baeva y su reacción ante un reportero que la persiguió por Central Park

Así recordó Lorenzo Lazo a Edith González en su aniversario de bodas

“Yo me declaro en paz con esas personas”: Alejandra Ávalos respondió a la demanda que interpuso Anel en su contra

“Lo de Benito Mussolini fue terrible”: Héctor Suárez Gomís se burló de la presentación de AMLO ante la ONU