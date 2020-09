Irina Baeva arremetió contra reportero que la persiguió por Central Park

La modelo Irina Baeva denunció en su perfil de Instagram que un reportero de la cadena de televisión Telemundo la estaba siguiendo mientras ella hacía ejercicio en el famosísimo Central Park. La actriz publicó en sus historias de Instagram partes del incómodo momento.

Baeva ha sido el centro de la atención luego de que se distanciara del actor Gabriel Soto con el fin de comenzar con sus clases de actuación en Nueva York, mientras que Soto se mantiene en la Ciudad de México continuando con sus proyectos de telenovelas. Versiones apuntan a que les esta costando llevar a cabo su relación a distancia por lo que podría ser un determinante para que la pareja se separe.

Irina se encontraba corriendo en Central Park cuando se topó de frente con un reportero del programa Suelta la Sopa, el cual comenzó a seguirla haciendo su labor periodística pues tenía órdenes directas de ubicar a la modelo y realizarle preguntas acerca de una probable visita de Gabriel Soto a Nueva York. Esto molestó a Baeva la cual comenzó a grabarlo, provocando que ambos discutieran y que inclusive las autoridades se vieran involucradas:

La modelo reclamó al reportero y durante el intercambio de palabras, dos desconocidos se acercaron a la escena y le preguntaron a Irina si estaba bien. La actriz les dijo que el periodista la estaba siguiendo y acosando, por lo que decidieron detener al periodista y llamar a las autoridades:

Según Baeva, la policía llegó poco después para intentar armar un diálogo entre la actriz y el periodista, este último decidió pedirle una disculpa y argumentó que es parte de su labor tratar de sacarle una declaración relacionada con los temas del momento y que se encontraba buscándola porque su producción le ordenó sacar material relacionado con ella. La actriz siguió notablemente disgustada pero aceptó las disculpas tras lo cual el periodista decidió retirarse y dejarla en paz.

Posteriormente, Baeva subió otra serie de videos en los que volvió a explicar la situación y dijo que nunca más volvería a compartir su ubicación en vivo a través de publicaciones en sus redes sociales:

Así fue la explicación completa hecha por la modelo de origen ruso a sus seguidores en Instagram:

Se me acerca (el reportero), lo saludé amablemente, le dije ‘hola’ y seguí corriendo, pero me comenzó a hacer preguntas, de que cómo estaba Gabriel, que cómo seguían las cosas con él y le dije que no le iba a contestar y que me dejara tranquila pero siguió insistiendo. Traté de correr más rápido pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que por favor dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que dos señores que estaban haciendo ejercicio me preguntaron si estaba bien y les comenté que me estaba siguiendo, trataron de hablar con él, pero tampoco funcionó