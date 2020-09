“Yo me declaro en paz con esas personas”: Alejandra Ávalos respondió a la demanda que interpuso Anel en su contra

Foto: anel_norenamx / aleavalosr

La cantante Alejandra Ávalos se pronunció sobre la demanda que entabló en su contra Anel Noreña, primera esposa de José José, por daño moral ocasionado, según la afectada, por hablar de la paternidad no reconocida del “Príncipe de la canción”.

Durante un homenaje ofrecido para el intérprete de El Triste, Ávalos refirió que está tranquila con su comportamiento y prefiere mantenerse al margen de toda la situación impulsada por Anel Noreña, pero aprovechó para asegurar que no entiende el origen del descontento.

“No estoy furiosa (por la demanda), estoy feliz porque yo sé lo que he hecho en mi vida. Soy consciente de cómo he actuado y siempre ha sido con amor, cortesía y respeto a todas las personas de la familia. Yo estoy muy contenta, muy en paz conmigo misma”, declaró la intérprete al programa Venga la Alegría.

La cantante, amiga de José José, destacó que no entiende el enojo de Anel Noreña y las razones detrás de esta demanda.

Alejandra Ávalos destacó que no entiende el enojo de Anel Noreña y las razones detrás de esta demanda. (Foto: Cuartoscuro)

"Hay que preguntarle a ella... pregunten ustedes qué pasó ahí porque yo no sé nada, yo ni siquiera he sabido qué ha declarado, me mantengo muy al margen de eso, prefiero hacer lo que me corresponde a mí como artista y como amiga de José José… Yo actuó conforme a mi corazón y a la verdad, y si eso le molesta a la gente, ¡qué tristeza!”, confesó para el programa matutino de TV Azteca.

“No lo he visto y no tengo nada que opinar al respecto”, dijo contundente sobre el proceso legal del que aún no es notificada.

Aprovechó para enviar un mensaje a Anel Noreña y a sus hijos: “Pido respeto para mí y para la memoria de mi querido amigo José por parte de la familia Sosa Noreña, pido respeto, a mí no me consideren, tienen esas personas algo y yo no tengo nada, yo me declaro en paz con esas personas, y me declaro en paz con mis sentimientos hacia José José”.

Sobre la posibilidad de que la molestia provenga del contacto con la última esposa del “Príncipe de la canción”, Sara Salazar, o su hija menor, Sara Sosa, Alejandra Ávalos también desmintió rotundamente esto.

“No he hablado con ellas, desafortunadamente no tenía su teléfono para poder darles mi pésame... lo que sí hice fue publicar por Twitter mi más sentido pésame y tuve la oportunidad de ser contestada, yo creo que, por alguien que maneja las redes sociales de José José”, evidenció del último acercamiento con la familia de su amigo y compañero de trabajo.

Alejandra Ávalos negó tener contacto con la última esposa del “Príncipe de la canción” o su hija menor (Foto: Instagram @josejoseoficial)

Recordó el lazo que la unió a José José por varios años: “Yo fui amiga de José, una amiga sincera, con una amistad sólida a través de los años y un lindo recuerdo es lo que me une”.

La ex modelo, Anel Noreña, anunció ayer que inició un proceso legal por daño moral en contra de Alejandra Ávalos, quien constantemente asegura que “El Príncipe de la Canción” tuvo un hijo no reconocido y es el intérprete colombiano, también identificado como Manuel José.

“Yo creo que ha confundido lo que es la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras, porque todo lo que dice son mentiras y suposiciones... aquí está ya la demanda”, comentó la ex modelo durante la transmisión del programa Hoy.

Arturo Martínez, defensor de Anel y quien está detrás de este proceso, señaló que esta demanda es por daño moral y en materia civil, además aprovechó para enviarle un mensaje a Alejandra Ávalos: “Las pruebas de paternidad no se hacen con los testigos que usted dice tener y los testigos que manifiesta los va a tener que presentar ante un tribunal. De lo contrario va a tener que pagar esa reparación”.

Anel añadió que le duelen los comentarios de Ávalos porque no tiene autoridad para hablar de una paternidad no reconocida y recordó cuando José José descartó ser padre de Manuel José con una prueba de paternidad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“¡Son mentiras!”: Anel estalló contra Alejandra Ávalos y la demandó por asegurar que Manuel José sí es hijo de José José

“Como si fuera la tía de hace muchos años”: Marysol Sosa se lanzó contra Alejandra Ávalos por meterse en temas familiares que no le competen

José Joel abandonó abruptamente entrevista tras preguntas sobre presunto nuevo hermano