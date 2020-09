“Lo de Benito Mussolini fue terrible”: Héctor Suárez Gomís se burló de la presentación de AMLO ante la ONU

(Foto: Instagram de Héctor Suárez Gomís)

El actor Héctor Suárez se volvió a lanzar en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, específicamente de su comportamiento al frente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la venta del avión presidencial y su actuación frente a la pandemia por coronavirus.

El comediante y actor ha mostrado su inconformidad hacia la 4T durante varios meses y en una conversación con la periodista Adela Micha, para su canal de YouTube La Saga, sus comentarios fueron muy precisos acerca de las últimas actuaciones que López Obrador ha tenido de manera internacional.

Para Gomís es reprobable el discurso que AMLO ofreció ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde hizo una referencia a Benito Mussolini y a la rifa-venta del avión presidencial.

“Ningún presidente de ningún país, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas puede (hacerlo)... no tiene madre, y no sólo eso, lo de la rifa de un avión que ya rifó y ahora lo va a vender, y lo del pinche cuello, si es apropósito lo están haciendo muy mal. La gente que lo está cuidando lo está haciendo muy mal, esto no te acerca con el pueblo, esto es las Naciones Unidas”, comenzó su opinión Suárez Gomís.

El famoso mexicano resaltó que era un evento con mandatarios del mundo, por lo que no venía al caso mencionar a político italiano.

“Lo de Benito Mussolini fue terrible... quiso decir que Benito Juárez fue tan importante, pero espérate, fue importante por otras cosas, fue el primer indígena de toda Latinoamérica que llegó a la Presidencia, pudo decir eso, y fue el que separó a la Iglesia del Estado... y decir, yo quiero seguir ese camino. En qué momento dijo ’por cierto, le pusieron Benito...', pero además no sabemos si eso es leyenda urbano o en verdad el padre le puso Benito por eso... pero no hablas de un fascista en un encuentro”, dijo

Héctor Suárez Gomís defendió su punto de vista porque viene de un hogar de refugiados de España y también bromeó sobre los nombres de otros ex Presidentes de México.

“Hubiera dicho que Hitler tenía el mismo nombre de López Mateos o Ruiz Cortines, ya para quedar más como el culo”, aseguró conteniendo las risas.

El comediante aseguró que la rifa del avión “es absurdo”; mientras que para la periodista Adela Micha “es una parodia”.

Héctor Suárez Gomís es un fuerte crítico de López Obrador y la 4T (IG: pelongomis)

Al abordar este tema, en específico, ambos personajes también bromearon sobre la forma en que Andrés Manuel López se refirió a la rifa del avión presidencial, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Las críticas de Héctor Suárez Gomís también se dirigieron al manejo que la 4T ha dado a la pandemia por coronavirus.

“El 7 de febrero, Trump aceptó que esto (COVID-19) no sólo se contagia al tocar, se contagia vía aérea, y no nada más a la gente mayor, le pega a todo el mundo. Si el presidente de EEUU lo sabía, lo sabían todos los mandatarios del planeta, y tú no puedes salir a decir ‘abrácense’, ‘no pasa nada’, ‘yo tengo este detente’ y ‘el tapabocas, bueno sí, bueno no’", destacó sobre el comportamiento que Andrés Manuel López Obrador, y su comitiva, han tenido ante el manejo de la crisis sanitaria en México.

“Merecemos ser informados con la verdad, no somos tontos”, concluyó el actor y comediante sus pronunciamientos sobre la actual administración.

La desafortunada participación de AMLO

Durante su participación ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que su gobierno traerá una gran transformación al país, así como ya ha ocurrido en otras tres ocasiones en la historia del país.

En su discurso hizo referencia a los cambios propiciados por Benito Juárez, lo que le dio paso a un ligero desvío en sus palabras: “Se le conoció como el Benemérito de las Américas. Fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez”.

