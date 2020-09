“Si lo veo le beso su trompa”: Consuelo Duval causó polémica por la forma de saludar a sus amigos

Duval mantiene una amistad muy cercana con actores cómicos de gran relevancia en el país (Foto: Archivo)

Consuelo Duval ha forjado una entrañable amistad con algunos de los humoristas más exitosos de la televisión y el cine mexicanos, pues su participación en distintos proyectos al lado de figuras como Adal Ramones, Adrián Uribe y Eugenio Derbez a través de los años la ha mantenido unida a ellos constantemente en lo profesional y en el terreno amistoso.

A lo largo de su carrera, la actriz de La Familia P. Luche se ha relacionado con dichos actores en proyectos tan recordados por el público como Otro Rollo y La hora pico, donde con el romance de “La Nacaranda” y “El Victor” logró alcanzar su momento de mayor fama en la televisión nacional.

Su amistad con los actores fue tema de conversación en un reciente episodio del programa Netas Divinas, pues la actriz cómica hizo una confesión que dejó a todas las conductoras muy sorprendidas e intrigadas, ya que aseguró que “desde siempre” ha saludado de beso en la boca a sus amigos Adal Ramones y Adrián Uribe, y que esta singular costumbre también la tenía con Eugenio Derbez hasta que él le pidió parar cuando comenzó a salir con su esposa Alessandra Rosaldo.

“¿A ver, está mal besar a tus amigos en la boca?”, preguntó la comediante causando expectación entre las presentes. Ante la peculiar forma de acercarse afectuosamente a sus amigos, las conductoras le hicieron la pregunta obligada “¿Y qué opinaban sus parejas de eso?”, a lo que Duval contestó:

“No hicieron pedo, ninguna dijo nunca nada, pero un día llegó Eugenio y me dijo ‘caquita, ya no nos vamos a poder saludar de beso en la boca porque ya me enamoré’ y yo le dije 'ay si, si,si ”, recordó la intérprete.

La también conductora de la emisión aseguró que ella acostumbraba saludarse de tal forma también con sus hijos cuando estaban pequeños, pero que ahora que han crecido dejó de hacerlo porque “les da pena con sus amigos”. Además expresó que ella nunca le vio nada de malo besar así ni a sus amigos ni a sus hijos, puesto que no lo ve con un tinte romántico u otro tipo de interés.

Fue entonces cuando su compañera de programa Daniela Magún se mostró contrariada pues a ella sí le parece inusual tal práctica e incluso dejó ver que le parecería incómodo siquiera pensar en saludar así ya no a sus amigos varones, sino a sus pequeños hijo;, y le preguntó si creía que dicha petición de Derbez por dejar atrás el peculiar saludo había sido algo que naciera de él o se trataba de que quizá algo le había pedido su pareja por despertar celos en ella.

“No, pero la esposa de Adal, Paola, una vez nos vio y le dijo ‘¿por qué te dio un beso en la boca?’, y le dijo 'porque así es, está loca. O sea, no le causó ningún ruido” , contó Duval con toda naturalidad.

Ante la confesión de la actriz hubo opiniones divididas: Magún, integrante del grupo pop Kabah, dijo que no sentía que hubiera sido lo correcto, pues al final la llamaron ‘loca’, a lo que Consuelo contestó “es que eso es verdad” a modo de broma. Además Natalia Téllez, la otra presentadora de la emisión, le aconsejó que mejor ya no lo hiciera para evitar malos entendidos.

“Yo siento que es ‘too much’ Consuelo”, dijo Natalia, en referencia a la polémica muestra de afecto. Sin embargo la actriz no reculó y aseguró que volverá a saludarse así con sus amigos varones porque así es el tipo de amistad que lleva con ellos desde hace varios años: “a Adal si lo veo, sí le beso su trompa” , finalizó.

